米大リーグ、オリオールズは２４日（日本時間２５日）、レイズからＦＡになっていたフレディ・ペラルタ投手と５年契約で合意したと発表した。米報道によると、総額１億２５００万ドル（約１９８億８０００万円）だという。 昨季はブルワーズでリーグ最多１７...

米大リーグ、オリオールズは２４日（日本時間２５日）、レイズからＦＡになっていたフレディ・ペラルタ投手と５年契約で合意したと発表した。 米報道によると、総額１億２５００万ドル（約１９８億８０００万円）だという。

昨季はブルワーズでリーグ最多１７勝をマークした右腕はメッツとレイズで計３２試合に先発し、１０勝１１敗、防御率４・４２。 トレード期限を前に移籍したレイズでは１０登板、５勝２敗、防御率３・２５をマークし、チームの地区優勝とワールドシリーズ進出に貢献した。 メジャー９年の通算成績は２４３登板、８０勝５３敗１セーブ、防御率３・７１。 球宴２回（２１、２５年）。

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大リーグの先発ＦＡ市場は注目の目玉投手が次々と合意している。 ドジャースからＦＡになったタリク・スクバル投手はメッツとＭＬＢ投手史上最大の９年４億５０００万ドル（約７１５億５０００万円）で合意したほか、前オリオールズのトレバー・ロジャーズ投手がカブスと５年１億９０００万ドル（約３０２億円）で、西武からポスティングシステムを利用した平良海馬投手がブルージェイズと５年８０００万ドル（約１２７億２０００万円）で合意したと報じられている。

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日本勢はカブスからＦＡになった今永昇太投手、ロッキーズからＦＡになった菅野智之投手のほか、日本ハムからポスティングシステムでメジャー移籍を目指す伊藤大海投手、西武から海外ＦＡ権を行使した高橋光成投手らの動向が注目されている。