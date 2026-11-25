[ブリュッセル／チューリヒ ２５日 ロイター] - トランプ米政権が通商法３０１条に基づく新たな関税措置を提案したことを受け、欧州連合（ＥＵ）とスイスは、米国が導入するいかなる措置もこれまでに合意され

- トランプ米政権が通商法３０１条に基づく新たな関税措置を提案したことを受け、欧州連合（ＥＵ）とスイスは、米国が導入するいかなる措置もこれまでに合意された関税率上限１５％と整合するものになるとの認識を示した。

ＥＵの執行機関である欧州委員会の報道官は、昨年の米ＥＵの関税合意を定めた共同声明で合意された関税率上限１５％に言及した上で、「共同声明に基づき、１５％の包括的な関税上限はＥＵ製品に適用される。 今回の調査に基づくいかなる措置も、既存の関税と合わせた場合を含め、この上限を完全に順守すると期待している」と述べた。 スイス経済省も、昨年合意されたスイス製品に対する米関税の上限を１５％とする取り決めと整合するものになるとの認識を示し、合意順守を期待するとした。

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スイスの経済団体エコノミースイスも政府と足並みをそろえ、過剰生産能力を巡る米国の主張を否定した上で、関税上限１５％の合意が尊重されるよう要請。 米国に対する貿易黒字は主に医薬品と金（ゴールド）の輸出によるもので、産業の過剰生産能力とは無関係との認識を示し、米通商代表部（ＵＳＴＲ）が問題視している鉄鋼、アルミニウム、自動車、電池、太陽光パネル、セメント、船舶、半導体といった分野について「スイスには当てはまらない」とした。