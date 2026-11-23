Balazs Koranyi [ウィーン ２３日 ロイター] - 欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会メンバーのシムカス・リトアニア中銀総裁は、ＥＣＢの来月の利上げだけではインフレを完全に抑制できない可能性が

- 欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会メンバーのシムカス・リトアニア中銀総裁は、ＥＣＢの来月の利上げだけではインフレを完全に抑制できない可能性があるものの、懸念される二次的な波及効果は徐々にしか強まっていないため、追加利上げを急ぐ必要はないとの認識を示した。

シムカス氏はロイターに対し、「１２月の２５ベーシスポイント（ｂｐ）の利上げだけでインフレを完全に抑制できるとは確信していない」と指摘。

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「今後どれだけの追加措置が必要になるかは、賃金交渉の結果にも大きく左右されるだろう」と語った。 シムカス氏はまた、長く懸念されてきたインフレの二次的な波及効果はこれまでのデータには表れていないものの、依然として発生する公算が大きいと指摘。 今回のインフレの急上昇は需要超過ではなくエネルギーショックに起因しているため、こうしたタイムラグが生じるのは当然のことだと述べた。

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「二次的な波及効果が迫っていることを示す早期の警告サインは既に数多く見られる」とし、「消費者期待調査や企業調査にもそれが表れており、企業の価格設定計画からもそれが聞かれる」と説明。 ガソリンや天然ガスの価格高騰も引き続き物価に波及し続けるとの見方を示した。 さらにシムカス氏は、もう一つの問題は、家計が最も注視している食料品、燃料、公共料金のコストがいずれも上昇圧力にさらされていることであり、これが消費者期待に過大な影響を与える可能性があると指摘。

冬場に向けて天然ガスの貯蔵水準が低いことも別のリスクであり、これがエネルギー価格を押し上げる可能性があると述べた。