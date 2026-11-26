Balazs Koranyi [フランクフルト ２６日 ロイター] - ユーロ圏各国は２６日、スペイン出身のパブロ・エルナンデス・デコス氏（５５）を欧州中央銀行（ＥＣＢ）の次期総裁候補に選出した。ラガ

＜穏健派の実務家＞ スペイン出身で、現在はバーゼルの国際決済銀行（ＢＩＳ）の総支配人を務める。２０２７年２月にＥＣＢ総裁に就任する予定で、ユーロ圏が再び危機に見舞われかねない局面で脚光を浴びることになる。

インフレ率は高水準にある一方、フランスの金融市場が緊張しており、ＥＣＢが再び危機の封じ込めを迫られる可能性も浮上している。 デコス氏はスペイン銀行（中央銀行）のチーフエコノミスト、後に総裁として、２０１０年代のスペイン銀行危機の余波や長年の超低インフレ、新型コロナウイルスのパンデミックに対応。 パンデミックとロシアのウクライナ侵攻に続く２２年のインフレ急加速にも対処した。 銀行の国際的な規制基準を定めるバーゼル銀行監督委員会の議長も務めた。

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ＩＮＧのエコノミスト、カーステン・ブジェスキ氏は「デコス氏は職員から政策立案者へと段階を踏んで昇進してきた。 それは、この仕事に必要な能力と人を引き付ける魅力を兼ね備えている証しだ」と述べた。