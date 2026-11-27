超特急が２６日、初の東京ドーム公演「Ｓｉｇｎａｌ」を締めくくった。ＥＢｉＤＡＮの長男が念願の大舞台に“開通”し、２５日との２日間で約１０万人を動員。エモ演出で１５周年を振り返りつつ、新たな未来を提示した。開演前に取材に応じたメンバーは、次な...

ＥＢｉＤＡＮ長男・超特急が１５周年で念願の“開通” 東京Ｄ２日間で１０万人が乗車 ５大ドームにスタジアム…夢のその先へ出発進行！！ 超特急が２６日、初の東京ドーム公演「Ｓｉｇｎａｌ」を締めくくった。

ＥＢｉＤＡＮの長男が念願の大舞台に“開通”し、２５日との２日間で約１０万人を動員。 エモ演出で１５周年を振り返りつつ、新たな未来を提示した。 開演前に取材に応じたメンバーは、次なる目標として５大ドームやスタジアム公演、グループ単独でのＮＨＫ紅白歌合戦出場を掲げ、夢のその先へと発車した。 電車を模した５台の気球に乗って、高さ２５メートルから出発進行した。

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かねて「ドームに電車を走らせたい」と公言していた演出の有言実行でムービングステージへと移動し、オープニングから３０分ノンストップ。 高さ７メートルの電車型セットで登場するなど高低差や乗り物を駆使して約５万人と対峙し、ユーキ（３１）は涙声で「夢みたいな、このかけがえのない時間が宝物です」と感謝を伝えた。 今年の紅白初出場を決めたＥＢｉＤＡＮの長男格として電車をモチーフに２０１１年結成。