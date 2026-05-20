ＤｅＮＡが連敗を４で止める！八番・松尾の執念の勝ち越し劇

ＤｅＮＡが広島戦で連敗を４で止めた。８回に反転点を取り、守護神・山崎が今季１１セーブ目を挙げた。主軸を担ってきた八番・松尾の執念の勝ち越し劇も話題。

ＤｅＮＡが接戦を制して連敗を４で止めた。 負ければ相川政権ワーストとなる ５連敗となっていたが、小技を絡めて 執念の勝ち越し劇 を見せた。 ３―３の８回。 広島の４番手・中崎から先頭・佐野が四球を選ぶと、ベンチは代走・三森を投入した。

宮下のプロ初犠打で１死二塁とし、成瀬が中前打でつないで一、三塁。８番・松尾の初球にセーフティースクイズを敢行し、三塁走者・三森が決死のヘッドスライディングで生還した。 打球を処理した中崎も１回転して素早い送球だったが、三森の足が上回った。 大阪桐蔭では主軸を担ってきた松尾はスクイズがキャリア初だったことを試合後に明かし、"うれしいですね"とほほ笑んだ。 相川監督は"（８回は）安打１本の中でああやって１点を取って勝ち切るってことが（大事）。

点数が取れない時期は必ず来ると思うので、そういう時にどうやって１点を取っていくか。 松尾がきっちり決めてくれた"とたたえた。 この日は初回に４番・宮崎が左すね付近に自打球が直撃し、途中交代するアクシデントが発生。 それでも、宮崎の代打として途中出場した勝又が３回に２点適時打を放って先制し、４回には蝦名の中越え適時二塁打で追加点を奪った。

先発のドラフト２位右腕・島田は５回に菊池、小園に連続タイムリーを浴び、４回２／３を５安打２失点で降板。６回には３番手・ルイーズが佐々木の適時三塁打で一時同点とされたが、最後まで一度もリードを許すことはなかった。１点リードの９回には守護神・山崎が今季１１セーブ目を挙げ、通算２５０セーブまで残り７とした





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Ｄｅｎａ 広島戦 連敗 小技 負ければ相川政権ワーストとなる 執念の勝ち越し劇 登板 打球

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