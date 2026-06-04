ＤｅＮＡの劇的７点差の大逆転サヨナラ勝ち

ＤｅＮＡは劇的７点差の大逆転サヨナラ勝ちを果たしました。九回、三森大貴が神ヘッスラを演じて判定を覆しＶホームを踏みました。復帰の牧も興奮お立ち台劇的すぎる結末にハマスタが揺れた。

ＤｅＮＡは劇的７点差の大逆転 サヨナラ勝ち を果たしました。 九回、 三森大貴 が神ヘッスラを演じて判定を覆しＶホームを踏みました。 復帰の牧も興奮お立ち台劇的すぎる結末にハマスタが揺れた。

ＤｅＮＡは同点の九回２死一、二塁でした。 相手の暴投の間に三森が「自分のやれることをやろうって感じで思って、走っていきました」と相手のタッチをかいくぐって本塁に滑り込みました。 アウトの判定もリクエストの結果セーフとなりました。 最大７点差からの奇跡のサヨナラ勝利でした。

ミラクルの突破口を開いたのは、この日に１軍復帰した牧でした。７点を追った八回に１イニング２安打３打点で怒濤の攻撃をけん引しました。

「久しぶりの１軍で、つないでくれたチャンスを何とかものにしようと思いました」と言いました。 まずは無死三塁で中前に運んだ。 帰ってきた大黒柱の奮起で打線は勢いづき、２点差となってなおも２死満塁で、再び打席が巡ってきた。 ここで三遊間を抜ける執念の２点適時打。

土壇場で振り出しに戻し、スタンドは大歓声の渦に包まれた。 ４月２４日の巨人戦で走塁中に負傷。 右太もも裏の肉離れと診断され、約１カ月半の２軍生活を経て戻ってきた。 復帰戦でヒーローとなった牧は、お立ち台で「ここから勝ち続ければ上（位）もあると思う」と興奮気味に声をうわずらせた





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Ｄｅｎａ サヨナラ勝ち 牧 三森大貴 １軍復帰

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