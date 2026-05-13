ＤＮＡの島田舜也投手がプロ初勝利、ルーキー対決も“衝撃”

ＤＮＡのドラフト２位右腕・島田舜也投手（２３）＝東洋大＝がプロ初勝利を挙げた。最下位の中日に連勝し、２カード連続勝ち越しを決めた。同日、中日のドラフト１位・中西聖輝投手（２２）＝青学大＝と‘ルーキー対決’となった。

ＤＮＡ がドラフト２位右腕・ 島田舜也 投手（２３）＝東洋大＝の‘衝撃投球’もあって完封勝利。 最下位の中日に連勝し、２カード連続勝ち越しを決めた。 島田は６回５安打無失点９Ｋ。 本拠地初登板初先発で プロ初勝利 を挙げた。

ヒーローインタビューでは‘気持ちいいです’と第一声。

‘今の方が緊張しています’と初々しい笑みを浮かべた。 記念のボールについては‘小さい時から一人で育てくれたお母さんにあげたいと思います’と話した。 自己紹介を求められると‘どうも、モアイです（笑）’とした。 横浜市出身の島田は‘地元’で初登板。

家族らを招待する中、初回にマウンドに向かう際には、サザンオールスターズの‘希望の轍’を登場曲に球場を盛り上げた。 すると、最速１５１キロを計測し、いきなり３者連続三振の立ち上がり。 打線はルーキーの投球に応えるように、筒香の復帰後初打点となる中前適時打などで一挙５点を先制した。 この日、島田は中日のドラフト１位・中西聖輝投手（２２）＝青学大＝と‘ルーキー対決’となった。

同じ東都大学リーグ高め合ってきた間柄だが、‘多分、初めての投げ合いになると思うんで。 中西もすごい気持ちの強い、いい投手だと思いますし、ジャパン（大学日本代表）でもたくさん交流はあったので楽しみ’と意気込んでいた。

プロ初登板だった４月２９日の中日戦（バンテリンＤ）では５回３安打２失点で勝ち負け付かなかったが、２軍戦を挟み、再び訪れた１軍での先発登板で躍動した島田。５回には細川、ボスラー、石伊を全て空振り三振。１イニング３者連続３球三振の‘イマキュレートイニング’は、新人では１９５４年の梶本隆夫（阪急）以来２人目、セ・リーグのルーキーでは史上初となる偉業だった。 それでも、お立ち台では‘（記録は）知りませんでした。 あんまり実感はないです’とほんわかした雰囲気で笑いを誘った





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ＤＮＡ 島田舜也 プロ初勝利 ルーキー対決 中日ドラフト 中西聖輝

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