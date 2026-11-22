Tuvan Gumrukcu Ali Kucukgocmen ［アンタルヤ（トルコ） ２２日 ロイター］ - トルコのアンタルヤで開催中の国連気候変動枠組み条約第３１回締約国会議（ＣＯＰ３１）は会期延

Tuvan Gumrukcu Ali Kucukgocmen ［アンタルヤ（トルコ） ２２日 ロイター］ - トルコのアンタルヤで開催中の国連気候変動枠組み条約第３１回締約国会議（ＣＯＰ３１）は会期延長２日目となる２２日、共同議長国のトルコとオーストラリアが合意文書の新たな草案を公表した。

各国の代表団が異議を申し立てられるよう数時間の猶予を設定した。 合意案の承認手続きを始める会合を２２日中に開く予定だが、先行きは不透明。 合意に至らない可能性も出ている。 新草案は、気候変動対策の国際枠組み「パリ協定」が目指す産業革命前からの世界の気温上昇を１．５度に抑えるとの目標を超える軌道にあることを、初めて認める。

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その上で、超過分を最終的に押し戻すため、炭素除去技術の開発加速を求める。 焦点となっていた気候変動の原因とされる化石燃料からの脱却には直接には触れず、その代わり、脱却を進めるとした過去の合意文書に言及した。 ツバルのマイナ・タリア気候変動相は「まるでサウジと交渉しているようだ」と話した。 サウジ代表はコメントを控えた。

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しかし匿名を条件に取材に応じた複数の代表団は、合意しないまま会議を終える可能性に言及した。 環境団体「３５０．ｏｒｇ」は、草案が化石燃料に明示的に言及せず、炭素除去技術の推進を訴えている点に失望を表明。 団体の幹部、サラ・ショー氏は「炭素回収はオーバーシュート時代で最大級の詐欺で、われわれの指導者はそれにだまされる寸前だ」と批判した。

二酸化炭素（ＣＯ２）を大気中に放出される前に取り込む炭素回収技術については、費用がかさむうえに大規模な実用化が実証されておらず、合意に盛り込めば石油・ガス開発の継続に道を開くことになるとの批判的な指摘も出ている。