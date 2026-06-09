ＢＴＳ公演への公務員大規模動員、釜山で批判相次ぐ

ＢＴＳのコンサート開催に際し、釜山支庁の公務員約９１５人が無報酬で動員される計画が明らかになり、公務員の間から不満と批判が噴出している。投稿は会社員向けコミュニティで広がり、『ＨＹＢＥ釜山支部人材紹介所ではないか』との揶揄も。公務員らは『民間企業収益のための公演に税金で人力を提供するのは背任』と反発。釜山市は経済活性化を期待するが、現場の公務員の反発が強まっている。

会社員向けのコミュニティーに『 ＢＴＳ の公演に 公務員 １０００人が動員される、しかもタダで』というタイトルの投稿が掲載され、投稿者は『ＨＹＢＥが利益を目的とする商業コンサートに、釜山支庁 公務員 ９１５人を動員しなければならないという状況でよいのか』と疑問を呈した。

この投稿には『ＨＹＢＥ釜山支部人材紹介所ではないか』と揶揄されるなど、批判が相次いでいる。 この問題提起は、釜山の公務員の間で『商業公演サポートのための人力投入』に対する不満が広がっているためとみられる。 釜山支庁のある職員は『市が主管のイベントでもなく、１００％民間企業の収益となる公演なのに、公務員たちがなぜ大規模動員され安全管理をしなければならないのか、内部でも納得できないため不満の声が多い』『なぜＨＹＢＥが支払うべきお金を、私たちの税金でまかなわなければいけないのかよく分からない』と明かした。

当該の投稿がネット上で拡散されるにつれ、他の公務員からも批判の声が続き『収益活動をするのなら、対策もＨＹＢＥが講じるべき』『これこそが背任だ』といった反応が寄せられている。 釜山市はＢＴＳのコンサート開催による地域経済の活性化を期待しているが、肝心の現場で業務を担当する公務員たちの反発が強まっている





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ＢＴＳ HYBE 釜山 公務員 動員 批判

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