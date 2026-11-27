ＡＫＢ４８の工藤華純（２１）と迫由芽実（２０）が、１２月１２日にクラサスドーム大分で開催されるＪ２・大分トリニータのホームゲーム（テゲバジャーロ宮崎戦）にゲスト出演することが２７日、発表された。当日は２人が「大分トリニータ宣伝部員」に任命さ...

ＡＫＢ４８工藤華純と迫由芽実「大分トリニータ宣伝部員」任命へ １２・１２ホームゲームにゲスト出演決定「いつかは…と夢見ていた」ＡＫＢ４８の工藤華純（２１）と迫由芽実（２０）が、１２月１２日にクラサスドーム大分で開催されるＪ２・大分トリニータのホームゲーム（テゲバジャーロ宮崎戦）にゲスト出演することが２７日、発表された。

当日は２人が「大分トリニータ宣伝部員」に任命され、トークショーなどでスタジアムを盛り上げる。 武道館でのコンサートで漫才を披露したこともある１８期生の同期で同い年コンビ“さこくど”。 大分出身の工藤は「地元の誇りの大分トリニータを応援・宣伝する機会をいただけるということで、とても光栄です。 ありがとうございます。

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大分トリニータの試合の応援に行ったことはありますが、ＡＫＢ４８に加入してからは初めてです。 いつかは…と夢見ていたので、本当にうれしいです」と喜んだ。 そんなある日、劇場公演出演後に、いきなり手紙を渡された２人。