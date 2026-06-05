ＡＫＢ４８は９月にコンサートを実施し、そのコンセプトはファンによって決定される。秋コンサートは２６日と２７日にＫアリーナ横浜で計３公演を行う予定で、最も動員を集めた公演コンセプトは今後のコンサートの「新たな軸」として採用される初の試みとなる。ファンの動向が命運を握る形となるため、選抜総選挙のようにファンの意見が反映される。

ＡＫＢ４８ は９月に コンサート を実施し、そのコンセプトは ファン によって決定される。 秋 コンサート は２６日と２７日に Ｋアリーナ 横浜で計３公演を行う予定で、最も動員を集めた公演コンセプトは今後の コンサート の「新たな軸」として採用される初の試みとなる。

ファンの動向が命運を握る形となるため、選抜総選挙のようにファンの意見が反映される。 4月の春コンサート後にアンケートを実施し、ファンからの意見や要望を取り入れた。２６日昼公演は選抜メンバーにフォーカスし、同日夜公演は全メンバーにスポットライト、２７日はメンバーごとの推し席を設置する。 集客面で最も支持を集めた公演が未来のスタンダードになるという。８月１９日発売の６８枚目のシングルでは、伊藤が渡辺麻友さん以来、１２年ぶりに２作連続でセンターに抜てきされた。

この日、同シングルのタイトルが「好きｉｓｈ」だと解禁され、コンサートタイトルともリンクしている。 昨年１２月には日本武道館６公演で４万８０００人を動員。 Ｋアリーナは２万人規模の会場で、演出方法などにもよるが、完売すれば３公演で６万人近くを集めるとみられる。 コロナ禍後ではＡＫＢ４８にとって最大規模で、大きな挑戦となる。 伊藤が「全公演満席にするぞ！ 」と呼びかけると、倉野尾、佐藤、八木が「お～！ 」と気合を入れた





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