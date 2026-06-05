ＡＫＢ４８が９月に横浜・Ｋアリーナで史上初の３公演を開催。新曲「好きｉｓｈ」をテーマに三つの異なるコンセプトの公演を実施し、約６万人を動員するコロナ禍後最大規模の挑戦となる。ファンの声を重視した新しい形のコンサートを提案する。

ＡＫＢ４８ が、９月２６日と２７日の両日、横浜の Ｋアリーナ で史上初の３公演を開催することを発表した。 この公演は合計で約６万人を動員する規模となり、コロナ禍後におけるグループ最大規模の挑戦となる。

発表会には伊藤百花、倉野尾成美、佐藤綺星、八木愛月が出席し、新曲「好きｉｓｈ」を軸にした三つの異なるコンセプトの公演が行われることが明らかになった。 伊藤百花は「ＡＫＢ４８の歴史はファンの声が動かしてきた」と述べ、今回の試みを過去の総選挙などの変革と位置づけた。 具体的には、２６日の昼公演は選抜メンバー中心の「新曲『好きｉｓｈ』コンサート」、夜公演は全メンバー中心の「全員『好きｉｓｈ』コンサート」、２７日は各メンバーの推し席を設ける「推しが『好きｉｓｈ』コンサート」という三つのコンセプトを用意。 最も支持を得た形式が将来のスタンダードになるという。

倉野尾成美は総監督として「ファンの声を生かして、ＡＫＢ４８の新しい形を追い求めていきたい」と意欲を見せた。 Ｋアリーナは約２万人収容の大規模会場であり、ステージ演出もLasertagSearchResultConsiderationsを含む高度なものになる見込み。 佐藤綺星は「上の方のファンにも届くように大きく踊るなど強化していかないといけない」と語り、八木愛月は「もう一度来たいと思ってもらえるように頑張りたい」と誓った。 昨年１２月の日本武道館６公演で４万８０００人を動員した実績をもとに、今回はさらに規模を拡大。 ファン参加型の新しいコンサートの形を提示し、グループのさらなる飛躍を目指す





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