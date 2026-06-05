ＡＫＢ４８が秋コンサートで三つの異なるコンセプト公演を発表 伊藤百花が新曲センターに抜擢

ＡＫＢ４８は、東京で開催された秋コンサートのコンセプト発表会において、グループ総監督の倉野尾成美らと共に、Kアリーナ横浜で行われる『ＡＫＢ４８ THREE CONCEPTS LIVE』と題した三つの異なるコンセプトによる公演を発表した。また、８月１９日発売のニューシングル『好きｉｓｈ』の表題曲センターに伊藤百花が選ばれ、同じメンバーが２作連続で単独センターを務めるのは約１２年ぶりとなる。伊藤は「み～んなの視線を、いただきももか！」と意気込みを語った。

ＡＫＢ４８の「 秋コンサート ・コンセプト発表会」に出席した（左から）八木愛月、 倉野尾成美 、 伊藤百花 、佐藤綺星＝５日、東京これに先立ち、同劇場で「 秋コンサート ・コンセプト発表会」が開催され、グループ総監督の 倉野尾成美 、佐藤綺星、八木愛月、 伊藤百花 が出席。

このうち伊藤がスーツ姿で眼鏡を掛けてプレゼンテーションを行い、「今回、私たちが目指したのはＡＫＢ４８ならでは、そしてＡＫＢ４８にしかできないコンサートです」と切り出した。 続けてコンサートのコンセプトについて、ファンの声を反映させる形で三つに集約したものの、「一つを選ぶことができませんでした」と伊藤。

「だったら全部やってしまおう。 そんな思いから生まれたのが今回のコンサートです」と話すと、「ＡＫＢ４８ ＴＨＲＥＥ ＣＯＮＣＥＰＴＳ ＬＩＶＥ」として、「選抜メンバー中心」「誰もが主役」「推しの参加型」とコンセプトが異なる３公演を開催することを明らかにした。 最大収容人数が２万人に上るＫアリーナ横浜で公演を行うこと関しては、「今の私たちにとって大きなステージ。 少しでも多くのファンの方が来てくださるように努力するのは当然のことだと思います。

ずっと『追いたいな』と思ってもらえるＡＫＢ４８でいられるように、より気を引き締めて頑張ります」と力を込めた。 この日は、８月１９日発売のニューシングルのタイトルが「好きｉｓｈ」に決まったことも発表となった。 表題曲のセンターに起用された伊藤は「直訳すると『好きっぽい』『たぶん好き』という意味になります」と説明。 同じメンバーが２作連続でシングル表題曲のセンターを単独で務めるのは渡辺麻友さん以来、約１２年ぶりで、伊藤は「『み～んなの視線を、いただきももか！ 』できるように頑張ります」と意気込んでいた。 （2026/06/05-21:52





jijicom / 🏆 32. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AKB48 伊藤百花 秋コンサート THREE CONCEPTS LIVE 好きish 倉野尾成美 Kアリーナ横浜

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AKB48、9月に3つの異なるコンセプトの公演で構成される秋のコンサートを開くAKB48は2026年9月26日と27日にKアリーナ横浜で秋のコンサートを開く。3つの異なるコンセプトの公演で構成され、最も集客できたコンサートを今後のAKB48コンサートの「新たな軸」と位置付ける。

Read more »

AKB48秋コンサートはコンセプト異なる3公演、伊藤百花がそれぞれの魅力をスーツ姿でプレゼン（会見レポート / 写真24枚）AKB48の秋コンサート「Supported by ローソンチケット AKB48 THREE CONCEPTS LIVE in K-Arena Yokohama」が9月26、27日に神奈川・Kアリーナ横浜にて開催されることが決定。これに伴い、本公演のコンセプトを発表する会見が本日6月5日...

Read more »

AKB48 新曲は「好きish」Kアリーナ横浜で単独3公演開催発表 挑戦的なシステム「今後の指標に」 - スポニチ Sponichi Annex 芸能AKB48が5日、東京・秋葉原のAKB48劇場で、新シングルの発売と秋コンサートの開催を発表した。

Read more »

AKB新エース伊藤百花“二刀流”活躍 渡辺麻友さん以来12年ぶり連続センター＆英語力駆使AKB48の新エース伊藤百花（ももか、22）が“二刀流”の活躍を見せた。5日、東京・秋葉原のAKB48劇場で行われた「AKB48 秋コンサート・コンセプト発表… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

Read more »

ＡＫＢ４８、Ｋアリーナで３公演開催 新曲「好きｉｓｈ」コンセプトで最大規模６万人挑戦ＡＫＢ４８が９月に横浜・Ｋアリーナで史上初の３公演を開催。新曲「好きｉｓｈ」をテーマに三つの異なるコンセプトの公演を実施し、約６万人を動員するコロナ禍後最大規模の挑戦となる。ファンの声を重視した新しい形のコンサートを提案する。

Read more »