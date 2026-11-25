Tom Westbrook [シンガポール ２５日 ロイター] - 企業のデフォルト（債務不履行）リスクを取引するクレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場でハイテク企業の保証料率が大きく上昇した

- 企業のデフォルト（債務不履行）リスクを取引するクレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場でハイテク企業の保証料率が大きく上昇した。 人工知能（ＡＩ）インフラ投資の利益回収が遅れ、借り手の財務に悪影響が及ぶとの懸念が改めて示された。

ＡＩブームが借り入れに支えられているため、投資家は信用市場を特に注視している。 貸し手が神経質になったり、企業の資金調達が難しくなったりする兆候が見られれば、支出の見通しに疑問符が付くことになる。 バンテージ・ポイント・アセット・マネジメント（シンガポール）のニック・フェレス最高投資責任者は「クレジット市場はハイパースケーラー（大規模クラウド事業者）の循環的な資金調達や、貸借対照表に計上されない支払い義務への懸念を引き続き織り込んでいる」と述べた。

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米半導体大手エヌビディアが創業者のジェンスン・フアン氏を最高経営責任者（ＣＥＯ）に復帰させたことを受け、株式市場では今週初めに安心感が広がった。 しかし、クレジット市場ではハイテク企業にこうした動きは見られず、２５日は再び圧力が強まった。 Ｓ＆Ｐグローバル・マーケット・インテリジェンスのデータによると、オーバーナイトではオラクル、アルファベット、スペースＸ、コアウィーブのスプレッドが過去最高水準に達した。 コアウィーブは今後５年間のデフォルト確率が６８％に上昇した。