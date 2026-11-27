大阪府八尾市立小1年の女児が遠足中に水筒が空になり「お茶を買ってください」と求めたものの、教員が水分補給をさせず熱

大阪府八尾市立小1年の女児が遠足中に水筒が空になり「お茶を買ってください」と求めたものの、教員が水分補給をさせず熱中症になったとして、女児らが市に計220万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、大阪高裁であった。1審大阪地裁は教員の安全配慮義務違反を認めず請求を棄却したが、高裁は一転して、市に16万5千円の支払いを命じた。

関係者によると、高裁は控訴審の即日結審後、教員らは女児がどれくらい水分補給をできているかを確認しないまま我慢させる判断をしており、「安全配慮義務違反が認められる」という内容を盛り込んだ和解案を示したが、市側が受け入れなかった。 地裁判決によると、遠足があったのは令和4年5月末。 目的地の公園まで往復で計1時間半ほど歩く行程があった。 女児は当時小学1年で体重15キロ足らず。

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母親は、標準よりかなり小柄な女児の体力面を心配して欠席を検討していたが、教員に「よい経験になる」と促されて参加を決めた。 当日は最高気温26.6度の夏日。 女児は遠足の帰路に水筒が空になり、「お茶を買ってください」と教員に訴えた。 だが、学校側は同行していた校長の判断で購入を見送った。