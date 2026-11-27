株式会社ディー・アップ2026 WINTER COLLECTION 2026年12月11日(金)発売化粧品輸入製造の株式会社 ディー・アップ（本社：東京都港区 代表取締役：塩野 弘明）は、サロン級の美…

化粧品輸入製造の株式会社 ディー・アップ（本社：東京都港区 代表取締役：塩野 弘明）は、サロン級の美しいトレンドネイルをセルフで気軽に楽しめるジェルネイルブランド 『GELiSM』から、2026年12月11より一部のバラエティショップとディーアップ公式オンラインショップにて、冬の新色4色を発売いたします。

ちゅるんとした艶と強い輝きで人気の“とろマグ”シリーズから、ブランド史上最小となる1ミクロンパールを配合した4色が登場。 粒を感じさせない極細パールで、マグネットで集めた部分がまるで芯から発光しているように強く輝きます。 とろりとしたジュレの奥で光が揺らめくような、奥行きのある質感が魅力。 冬のファッションになじむ、肌映えのよいアースカラーで、どんなシーンにもさりげなく華やぎを添えます。

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角度を変えるたびに表情を変える新しい“とろマグ”で、思わず目を奪われる指先に。 爪の中心にマグネットパールの光を集める”ビー玉ネイル” を誰でも簡単に作れる『スピナーマグネット』が、冬の新色と同時発売。 強力マグネットを2本搭載した上部パーツを、ジェルを塗布した爪の上で約10回スピンさせるだけで、マグネットパールが中心にギュッと集まります。 マグネットネイルが初めての方や、スティックタイプの扱いが難しかった方でも、まるでプロが仕上げたような奥行のあるビー玉ネイルがあっという間に完成。 セルフネイルの格上げと時短を同時に叶える、新たな名品ツールです。