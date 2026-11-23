政府・与党が企業に対し、より収益性の高い事業構造への転換を後押しする優遇税制を新設する方向で検討に入ったことが23日、分かった。令和9年度税制改正大綱に盛り込む。新陳代謝を促し、企業の「稼ぐ力」を高める狙いだ。単なる税負担軽減にとどまらぬ…

政府・与党が企業に対し、より収益性の高い事業構造への転換を後押しする優遇税制を新設する方向で検討に入ったことが23日、分かった。 令和9年度税制改正大綱に盛り込む。 新陳代謝を促し、企業の「稼ぐ力」を高める狙いだ。

単なる税負担軽減にとどまらぬよう、与党税制調査会の年末にかけた議論で実効性のある制度設計を模索する。 不採算事業の売却益を先送り 新設を検討しているのは、「事業ポートフォリオ転換・強化促進税制」。 大企業は事業売却益に法人税など約30％が課されるが、一定期間のうちに事業買収や成長投資を通じて中核事業を強化することを条件に、不採算事業の売却益に課される税を繰り延べできるようにする。

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産業競争強化法に基づく事業再編計画の認定を受けることなどを適用要件として検討している。5年間の集中的な措置として運用し、収益力強化に向けた事業再編を促す狙いだ。 この新制度検討の背景には、欧米に比べて日本企業は収益性が低下した非中核事業を抱え込む傾向が強く、投資家から資本効率の改善を迫られている現状がある。 政府は今年7月、企業価値向上や成長投資拡大を促す指針「成長投資ガイダンス」を策定し、円滑な経営資源の配分に向け、税制を含めた効果的な政策の検討を掲げていた。

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透明性・公平性確保が前提 政府はこれまでも優遇税制を通じ、企業の事業再編を後押ししてきた。 平成13年度に組織再編税制が創設されると、企業統治を強化し意思決定を早める持ち株会社化が浸透。 令和5年度に実質非課税で子会社や事業を分離させる「パーシャルスピンオフ税制」が導入されると、ソニーグループやレゾナック・ホールディングスなど制度を活用して事業の切り出しに取り組む企業が出てきた。 従来の優遇税制が合併や会社分割などグループ内の再編を主に想定していたのに対し、新制度は他社との事業売買が対象となる。

透明性や公平性を確保しつつ、迅速な事業再編を促す精緻な仕組みづくりが問われている。 与党は税調で詳細を詰めた上で、12月中旬にも大綱をまとめ、政府が下旬に閣議決定する見通しだ。 （藤谷茂樹）