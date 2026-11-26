高市早苗首相を太陽にたとえるのは大げさなことではあるまい。首相が自立の精神で輝けば、日本の統治機構は活力を得て前向き思考になる。その意味で首相は輝くべき太陽で…

高市早苗首相を太陽にたとえるのは大げさなことではあるまい。 首相が自立の精神で輝けば、日本の統治機構は活力を得て前向き思考になる。 その意味で首相は輝くべき太陽であり、統治機構はその光を映す月である。

国際社会の安全保障環境が日ごとに厳しくなる中で、わが国は国防力強化策を打ち出してきた。 そして今、安全保障3文書改定の期限が迫る。12月中旬に閣議決定で今後10年間の大戦略を示し、最初の5年間の防衛予算を示すことになる。 首相は国際社会の安全保障環境の厳しさを実感してのことであろう、本来なら来年の見直し予定を1年繰り上げた。 焦点はいくつもあるが最も重要な点は、戦争を起こさせないための抑止力を高めること、万が一、抑止できずに軍事攻撃を受けた場合に備えて継戦能力を高めることである。

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初夏以降、防衛省は必須事項の「積み上げ」で令和9年度から5年間の予算は80兆円規模が必要とした。 ところが財務省は大幅減の55兆円規模を提示したとされる。 ちなみに引用した金額はいずれも政府、財務省、あるいは防衛省側が正式に示したものではない。 ただこれらの数字が政治の現場で取り沙汰されており、それに基づいて防衛産業界が激しく動揺している。