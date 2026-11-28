通販サイトを運営するアマゾンジャパンが、サイト上の商品表示の条件を自主的に改めることになった。アマゾンが公正取引委員会に出した改善計画でその方針を示した。

通販サイトを運営するアマゾンジャパンが、サイト上の商品表示の条件を自主的に改めることになった。 アマゾンが公正取引委員会に出した改善計画でその方針を示した。 公取委は、アマゾンが商品出品者に対して不当に値引きを促したとして、独占禁止法違反の疑いで調査していたが、アマゾンの計画を認め、独禁法違反と認定することなく調査を終えた。

とはいえアマゾンは、公取委から調査を受けたことを重く受け止める必要がある。 改善計画に沿って、健全なサイト運営に努めるよう強く求めたい。 公取委が問題視したのは、商品の紹介ページで出品物を目立つ場所に表示する際に、業者側に求めていた条件である。 アマゾンは、小売業者が商品を販売する場として「マーケットプレイス」というサイトを運営している。

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同じ商品ページに一つだけ、利用者の目につきやすい位置に商品を表示しているが、その条件が「競合通販サイトの最安値以下」だった。 圧倒的に強い立場にあるプラットフォーマーによる事実上の値下げの要請といえる。 要請に応じれば利益が減るが、この位置に表示されるかどうかで売り上げが大きく変わるとあって、赤字覚悟で価格を引き下げる出品者もいたという。 改善計画によって、今後は競合サイトより高くても、アマゾン内で最も安ければ消費者が見つけやすくするという。