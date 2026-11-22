「ミス・アース・ジャパン2017」「グラビアオブザイヤー2024」グランプリ受賞のモデル斎藤恭代（30）が22日、Xを更新。グラビアショットを投稿した。「もう… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

「もう見てくれた？ 」と問いかけ、胸の部分がおなかまで大胆にカットされたデザインの黒い透け感のあるミニワンピース姿を公開。

「@SPA_grav」とつづり、グラビア掲載の谷間や脚線美あらわな1枚を披露した。 斎藤は栃木県出身。 中1から始めた器械体操では特待生として福岡県内の高校に進学も、高3時の大会での大ケガでその後の競技生活は断念した。 同時期にご当地アイドル「いちご姫」のリーダーに選出。17年には「ミス・アース日本代表選考会」で優勝。23年10月にファースト写真集を発売。

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同12月には表紙を飾った雑誌を1000冊販売したことで24年1月に自身初のソロライブを実施。 同12月のDVDメーカーが選出する「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」でグランプリ受賞。25年6月からホリプロ所属。 同年11月には格闘技イベントK－1のスペシャルラウンドガールも務め、26年は「K－1公式ヴィーナス」として活動。 身長173センチの「9頭身美ボディー」として注目されている。7月25日にはラストDVDおよびBlu－ray「君の名は永遠」を発売。

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TBS系連続ドラマ日曜劇場「リブート」に捜査一課の刑事・下条茜役で出演するなど女優としても活動している。