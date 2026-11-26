５年連続地区最下位のロッキーズがカブスからＦＡになった左腕デービッド・ピーターソン投手と２年３２００万ドル（約５１億円）で、レッドソックスからＦＡになった左腕パトリック・サンドバル投手と３年４２００万ドル（約７６億２０００万円）で合意した、...

５年連続地区最下位のロッキーズがカブスからＦＡになった左腕デービッド・ピーターソン投手と２年３２００万ドル（約５１億円）で、レッドソックスからＦＡになった左腕パトリック・サンドバル投手と３年４２００万ドル（約７６億２０００万円）で合意した、と２５日（日本時間２６日）、米スポーツ専門局ＥＳＰＮなど、複数の米メディアが伝えた。

先発投手と複数年契約を結ぶのは球団１６年ぶりだという。 ロッキーズはポストシーズンに進んだ１８年を最後に今季まで７年連続で負け越し、５年連続地区最下位に低迷している。 特に直近４シーズンはいずれも１００敗を喫し、ドジャースやパドレスなどの強豪がひしめくナ・リーグ西地区でドアマットチームと化している。 今オフ最大の補強ポイントは、メジャー全体で断トツ最下位の防御率６・２８を記録した先発陣だ。

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今季から編成本部長に就任したデポデスタ氏の意気込みは相当なもので、ここまでホワイトソックスとの２対２のトレードでメジャー１０年で通算８８勝を挙げているルイス・カスティーヨと今季９勝のデービス・マーティンの右腕２枚を獲得しており、この日の２投手と合わせ、労使協約の失効により、交渉が中断されるロックアウトを目前にして４人の先発投手の確保に成功した。 ロッキーズには今季、菅野智之投手が所属し、ローテーションの柱としてチーム最多の２９先発＆１２勝をマーク。