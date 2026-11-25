DJ HASEBE（55）が25日までにインスタグラムを更新。約5年半前に死去していたことが発表されたラッパーのBASIさんを追悼した。DJ HASEBEは、… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

DJ HASEBE は、 BASI さん死去から長い時を経た訃報（ふほう）を受け「もうあれから時間も経って、自分の中ではしっかり受け止めて一緒に作った曲をかけ続けてきたんだけど、改めて公式の投稿を目にすると心に重く深い悲しみが込み上げてくる」とあらためて悲しみをつづるとともに「だけど、やっと皆んなと気持ちを共有しながら曲をかけて、思いを馳せながら彼の心地よいフロウに身を委ねることができる」と前を向いた。

BASIさんとの思い出の写真もアップし、「WTMR配信初期にチャットで皆んなを楽しませてくれて、配信中にフラッと遊びにきてくれたりもして、なんだろね、本当に特別で素敵な時間だった」と交流を回想。

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「現場で曲をかける時メッセージを伝えたりしたら、きっと泣いてしまうからもう言わないと思う。 ありがとう。 BASIをこの先もかけ続けます」とつづった。 大阪出身のBASIさんは実力派ラッパーとして知られ1998年、ヒップホップバンド、韻シストを結成しMCを務めた。

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公式サイトなどによると2011年レーベルBASIC MUSICを設立。18年「愛のままにfeat. 唾奇／星を見上げる」を発売し大きな注目を集める。19年にはアルバム「切愛」をリリース。 CHARA、LUCKY TAPESなどの多数の作品にMC（ラッパー）として参加するなどした。 BASIさんのXは21年4月の後、更新されない状態が続いていた。

レーベルのBASIC MUSICが23日、公式サイトなどで「長い間ご報告できずにおりましたが、弊社がマネジメントを務めるBASIが2021年6月14日に永眠いたしましたことを、謹んでご報告申し上げます」と伝えた。