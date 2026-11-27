放送中のＷＯＷＯＷドラマ「マイ・スイート・ホーム」（土曜、後１０・００）がＳＮＳを中心に話題を呼んでいる。脚本は「ひよっこ」や「最後から二番目の恋」などの名匠・岡田惠和（よしかず）氏（６７）。３組の夫婦がパートナーを交換するという一見して奇...

３組が夫婦交換…ＳＮＳで話題のＷＯＷＯＷドラマ「マイ・スイート・ホーム」 植田春菜Ｐ制作経緯語った放送中のＷＯＷＯＷドラマ「マイ・スイート・ホーム」（土曜、後１０・００）がＳＮＳを中心に話題を呼んでいる。

脚本は「ひよっこ」や「最後から二番目の恋」などの名匠・岡田惠和（よしかず）氏（６７）。３組の夫婦がパートナーを交換するという一見して奇抜な内容ながら、岡田ドラマらしい大人の会話劇が展開される秀作だ。 ドラマも終盤を迎える中、ＷＯＷＯＷの植田春菜プロデューサー（Ｐ）に制作の経緯や今後の見どころを聞いた。 植田Ｐは「その時点では３組の夫婦がお互いのパートナーを変えて生活をしてみるという設定までしか決まっていなかった」と振り返り、「ビックリしました。 岡田さんが描く不倫ドラマなの？

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と。 消化するのに時間がかかった」と明かした。 メインキャストのアラ還夫婦３組が富裕層というのも挑戦的な設定だ。 視聴者に受け入れられるかという懸念もあったが、そこはペイチャンネルの特性を生かして挑戦的な作品を作り続けてきたＷＯＷＯＷだからこそのドラマでもある。