プロボクシングIBF世界フライ級王者矢吹正道（34＝緑）が当日計量をクリアした。26日、東京・EBARA WAVEアリーナおおたで同級1位ミエル・ファハルド（… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

プロ ボクシング IBF世界フライ級王者 矢吹正道 （34＝緑）が当日計量をクリアした。26日、東京・EBARA WAVEアリーナおおたで同級1位ミエル・ファハルド（26＝フリピン）との3度目 防衛戦 を控え、当日朝8時から横浜市内で両者そろって計量に臨み、矢吹は55・2キロ、ファハルドは55・3キロでパス。

IBF独自ルールとなるリミットから10ポンド（約4・54キロ＝フライ級の場合は約55・3キロ）以内で1発クリアとなった。25日の前日計量後、宿泊先でおかゆを食べながら減量で疲労した肉体を回復させ、夜には同じ興行に出場するWBA世界スーパーフェザー級4位力石政法（32＝大橋）らと焼き肉店で夕食を済ませたという。 弟の力石との同時出場は17年11月以来、約9年ぶり。 また試合当日はアマボクサーの長女・佐藤夢月（16＝愛知・若宮商高1年）も、11月25日に宮崎県で開幕する全日本女子ジュニア選手権に出場予定。

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矢吹は「自分も娘も弟も同じ日に試合なんて感慨深い。 なかなかないと思うので。 さっき朝には（娘から計量は）50グラムアンダーという連絡が来たし」と明かした。 今回の減量も簡単ではなかったものの「体重面は完璧ですね。