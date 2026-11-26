3人組アイドルグループ「HATE and TEARS」が、26日までに公式サイトを更新。メンバーuiの無期限活動休止、およびMISAの卒業について報告した。グ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

3人組アイドルグループ「HATE and TEARS」が、26日までに公式サイトを更新。 メンバーuiの無期限活動休止、およびMISAの卒業について報告した。 グループ運営は「このたび、2027年1月末に開催予定のHATE and TEARS主催ライブをもってuiは無期限での活動休止、MISAはグループを卒業することとなりました」と報告。

結成から6年の活動を振り返り「この3人でHATE and TEARSを続けてこられたことを、心から誇りに思っています。 そしてその歩みを温かく支えてくださった皆様、関係者の皆様に、改めて深く感謝申し上げます」とした。 来年1月末の主催ライブまでは3人で活動し、その後については「詳細が決まり次第、改めてお知らせいたします」と説明。

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「なお、本件に関するメンバー本人への直接のお問い合わせや、ライブ、特典会、SNS等でのご質問はお控えくださいますようお願いいたします。 今後についてお伝えできることがございましたら、公式よりご案内させて頂きますので、何卒ご理解とご配慮をお願い申し上げます」と呼びかけた。 uiは自身のXで「音楽が好き、歌うのが好き、だけではどうにもならない現実や不安、色んな感情が押し寄せてきて自分でも気づかないうちに心に余裕がなくなってしまって活動や音楽そのものに向き合うことが少しずつ苦しく感じるようになっていました」と活動休止を決断した経緯を説明。