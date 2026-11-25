３人制バスケットボール女子日本代表の前田有香監督（４１）が２５日、都内の味の素ナショナルトレーニングセンターで取材に応じ、２７年１２月１日時点の世界ランクによる先行決定で、２８年ロサンゼルス五輪の出場権を狙う方針を明かした。 アジア・パシフ...

３人制バスケットボール女子日本代表の前田有香監督（４１）が２５日、都内の味の素ナショナルトレーニングセンターで取材に応じ、２７年１２月１日時点の世界ランクによる先行決定で、２８年ロサンゼルス五輪の出場権を狙う方針を明かした。

アジア・パシフィック地域の２番手以内に入ることが条件。 日本は現在、世界ランク２位の中国に次ぐ２番手（全体４位）と、出場圏内に付けている。 ライバルで３番手のオーストラリア（全体９位）、モンゴル（全体１０位）とはポイントで差が開いており、五輪へ向けてリードしている状況だ。 今季は最も格の高い大会・ウィメンズシリーズの高崎ＳＴＯＰで準優勝し、東京ＳＴＯＰでは３位、カナダやオーストラリアの強豪国も撃破するなど成績を残した。

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また若手中心で出場した愛知・名古屋アジア大会は初優勝。 指揮官は「ロサンゼルス五輪１年目のシーズンを走りきることができた」とうなずきつつ、「２番手を守り抜くことが最重要課題」と２７年へ向け、気を引き締めた。 ２１年東京五輪で初採用された３人制バスケットボールは、ロサンゼルス五輪から４枠増の１２チームが出場できる。２４年パリ五輪は世界ランクで出場権を獲得できず、強豪国と直接対決する世界最終予選に回り、出場を逃した日本。２大会ぶりの出場へ向け、前田監督は「勝ちの再現性を高めていきたい」と意気込んだ。