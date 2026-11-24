プロボクシングIBF世界フライ級王者の矢吹正道（34＝緑）が、軽量級屈指の強打者対決をテクニックで制す。同級1位のミエル・ファハルド（26＝フリピン）との3度… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

プロ ボクシング IBF世界フライ級王者の 矢吹正道 （34＝緑）が、軽量級屈指の強打者対決をテクニックで制す。 同級1位のミエル・ ファハルド （26＝フリピン）との3度目の防衛戦（26日、東京・EBARA WAVEアリーナおおた）を2日後に控えた24日、横浜市内で公式会見に臨み「パワーに対してテクニックで勝つところを見せたい」と語った。 20勝中18KOの王者に対し、挑戦者も14勝中12KOと軽量級離れしたKO率を誇る。

特にファハルドは1回KO7度の速攻型で、4月の挑戦者決定戦でも1回TKO勝利を収めている。 矢吹は「すごく危険な選手。 決着は絶対にKOになると思う。 （勝負の鍵は）お互いのクリーンヒットが決まるかどうか」と警戒しつつも「勝つための練習をしてきた。

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問題ないと思う。1回から臆することなく戦いたい」と勝利への自信は揺るぎなかった。 ファハルドは24年4月に現IBF世界ライトフライ級王者のタノンサック・シムシー（タイ）に判定負けし、東洋太平洋同級王座から陥落。 そのタノンサックに矢吹は22年9月のノンタイトル戦で7回TKO勝ちを収めているが、専属トレーナーの滝沢卓氏は「（ファハルドは）タノムサック戦から経験を積んですごく落ち着いた戦い方ができている。 パワープラス、テクニックも警戒している」と語った。

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ファハルドとの指名試合をクリアすれば、他団体王者との統一戦やスーパーフライ級での世界3階級制覇の道が広がるが「統一戦もしたいし、階級も上げたいというのは前からあるが、まずは目の前の選手がすごく危険な選手なので、この試合をしっかり勝たないと話にはらないので、この試合に勝つ」と、矢吹はV3戦だけに集中していた。