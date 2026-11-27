当選人が出なかった１５日投開票の福岡市長選について、元市議ら２人が２７日、市選挙管理委員会に対して、複数の候補に公

当選人が出なかった１５日投開票の福岡市長選について、元市議ら２人が２７日、市選挙管理委員会に対して、複数の候補に公職選挙法違反の疑いがあると主張し、選挙無効を求める異議申し出を行った。

市選管は即日受理した。

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「来年１月３日告示、１７日投開票」が有力視された再選挙の日程は２月以降にずれ込む可能性も出ており、市長不在が長期化する恐れがある。 異議申し出は、いずれも市内在住で、元市議の荒木龍昇氏（７４）と食品会社社長の吉田登志夫氏（７４）が行った。 候補による告示日前の大規模な政治資金パーティーや、候補を特定できる情報を載せた証紙なしのビラに対する違法性などを主張し、選挙の無効を訴えている。 市選管は今後、２人への聞き取りなどを行う。