３兄弟の母で、元フジテレビアナウンサーの中村仁美（４７）が、中学３年の長男（１４）の成長ぶりを明かした。 中村は２０１１年３月、お笑いコンビ「さまぁ～ず」の大竹一樹（５８）と結婚。長男、次男（１１）、三男（７）を授かっている。

１１歳上夫は人気芸人の元フジアナ 中３長男が170ｃｍ超に 肉中心、手作り弁当のボリュームが凄い！ なんか楽しい曲げわっぱ中村は２０１１年３月、お笑いコンビ「さまぁ～ず」の大竹一樹（５８）と結婚。

長男、次男（１１）、三男（７）を授かっている。 長男に毎日作る「お弁当備忘録」として２０日、おにぎり５つにカツサンドがついた①おでん弁当、をはじめ、②スパムおにぎり弁当 味噌汁付き ③青の洞窟パスタソース弁当 ④豚キムチ＆前夜の残り物弁当 ⑤ハンバーグ弁当 ⑥チキンバジルソテー弁当 ⑦焼きそば＆おにぎり弁当 ⑧ふるさと納税牛タン弁当－－と８日分の写真をアップ。 曲げわっぱの弁当はメインが肉類でもワンパターンにならず、ボリュームも彩りも栄養も、見た目の楽しさも考えたおかずとなっている。

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「基本的にいつでもお腹は空いている！ という長男 背も伸びて夫の身長も抜かしました 成長期、素晴らしい！！！！ 」と１７０ｃｍの大竹の身長を抜いたことを説明。

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「魚介も食べてくれると もう少しお弁当の幅が広がるんですが… これは夫からの遺伝 仕方ない」と魚介類が苦手な大竹に似た食の好みであることも明かした。 ‍中村は９月、長男が「中１からすでに２０ｃｍ背が伸びていた」と投稿していた。