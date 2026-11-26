今週某日、ジャパンCの息吹に触れるべく、始発電車で府中へ。早朝の大國魂神社で日ごろの悪行をざんげし、外国馬が滞在（内馬場の国際厩舎）する東京競馬場周辺を散策。… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

C・デムーロ騎手騎乗のクロワデュノール（2026年11月25日撮影） 今週某日、ジャパンCの息吹に触れるべく、始発電車で府中へ。 早朝の大國魂神社で日ごろの悪行をざんげし、外国馬が滞在（内馬場の国際厩舎）する東京競馬場周辺を散策。

最高の環境で態勢を整える外国馬の気配を感じながら競馬場外周を2周しました。 調教こそ生で見ることはできませんが、かれこれ40年は続けている秋のジャパンC週の早朝東京競馬場詣で。1年で最も心が躍る瞬間です。 一般ファンが殺到したジャパンCの公開調教も18年を最後に自然消滅。

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かつては82年のジョンヘンリー（G1・16勝、米エクリプス賞を2度受賞）を筆頭に、凱旋門賞、キングジョージ、BC覇者など強烈な肩書を持った強豪の雄姿を生で目に焼き付けることができました。6カ国を転戦してG1を9勝した“鉄の女”トリプティック（86、87年）、イタリア調教の凱旋門賞馬トニービン（88年）、同じく凱旋門賞覇者のキャロルハウス（89年）…。 競馬記者になる前、一ファンとして体感した公開調教の興奮が今も忘れられません。 ファンサービスの温かい汁物をすすりながら、大勢の競馬ファンと見届けた黒船のすごみ。 日本VS世界。