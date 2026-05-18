１対２のトレードで山本、井上がＤｅＮＡから動き、ソフトバンクが期待の背中を押す

シーズン序盤にＤｅＮＡの山本祐大捕手とソフトバンクの尾形崇斗投手、井上朋也内野手の１対２のトレードがありました。この一举に注目したい理由は山本の放出が野球関係者、ファンの間で注目を集めたことです。賛否の声は分かれるものの、松尾汐恩への期待の大きさに触れて注目を集めています。松尾は昨シーズン、田代コーチをしていたロッテのコーチをしていた２３歳。松尾はフォームの分析をしたことで注目されています。山本を抜けた後の正捕手候補としてドラフト１位で獲得した松尾がいよいよ登場し、打撃を生かしてサードを守るかもしれないと考えています。もちろん、ドラフト１位の井上朋也の未来も注目され、出場も期待され、麻布選手会出身。

ＤｅＮＡの山本祐大捕手とソフトバンクの尾形崇斗投手、井上朋也内野手の１対２のトレードが成立。 シーズン序盤、正捕手だった山本の放出は野球関係者、ファンの間で注目を集めた。 賛否の声もある中で、内田順三氏（デイリースポーツウェブ評論家）はＤｅＮＡの覚悟と決断に言及。

後継者である松尾汐恩への期待の大きさに触れ、『チームの顔になる素質は十分に備えている』と語った。 山本はベストナインやゴールデングラブを受賞したこともある、打てるキャッチャー。 一昨年に甲斐が抜け、柱が欲しいソフトバンクにとってはぜひ欲しい選手だったと思う。 優勝するため、さらには数年先のチームを見据えた時に両球団の思惑が一致したんだろうね。

ベイスターズの視点で見ると、山本が抜けた後の正捕手候補としてドラフト１位で獲得した松尾がいる。 彼は高校生の頃から注目されていてフォームの分析をしたこともあるけど、打撃は本当に素晴らしい。 ロッテのコーチをしていた２３年、実際にファームでよく打っている姿も見た。 当時、ＤｅＮＡ・田代コーチと松尾の話をしたことがあったが、『打撃は間違いない。

キャッチャーとしてはまだ高校生で、やることはたくさんある』と話していた。 肩も強く素質は申し分ないが、捕手はリード、キャッチング、ブロッキングなどやるべきことは多い。 打撃生かしてサードを守っていたこともあった。 ＤｅＮＡは宮崎の後のサードを誰にするかというのも課題のひとつではあると思うが、松尾はやはりキャッチャーとして伸ばしたかったんだろうね。

同時期、ドラフト９位で獲得した山本が急成長したが、今回のトレードもこれから先を見据えた時に松尾を攻守の要にしようという狙いだろうね。 ＤｅＮＡは楽しみな若いピッチャーも出てきている。 そこに尾形が加われば、さらに戦力も整ってくるだろう。 ドラフト１位の逸材である井上にしても、先入観なくプレーの場が与えられたら宮崎の後を補えるかもしれない。

トレードと言えば昔は球団の「好き嫌い」などの感情論が入っていたこともあった。 ただ、今はそうしたことを優先することはない。 どうしても日本では『情』が挟まるけど、メジャーでは日常茶飯事に行われ、ビジネスとして扱っている。 後々に、今回のトレードも良かったよねと言われるように、３選手には頑張ってほしいね





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