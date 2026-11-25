Aぇ！groupの佐野晶哉（24）が25日、都内で音楽イベント「サントリー1万人の第九」の取材会に臨んだ。1万人の

Aぇ！groupの佐野晶哉（24）が25日、都内で音楽イベント「サントリー1万人の第九」の取材会に臨んだ。1万人の合唱団がベートーベンの「第九」を合唱するコンサートで、来月6日に大阪城ホールで実施。

佐野はテノールパートの一員で参加する。 すでに200人規模での練習に参加しており「少人数でも皆でまとまって歌ったときの一体になったパワーを実感した。 本番でどんな気持ちになるのか今から楽しみ」と期待した。 合唱団代表に就任。

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今をときめくアイドルで多忙な日々を過ごしているが、移動中やメーク中などさまざまなタイミングで第九を聞いており「この1、2カ月は第九漬けの毎日」と語る。 さらには「自分の出てるバラエティを“俺、今回おもろかったぞ”と思って、バラエティのどんな編集になってるか見てたら、編集の後ろで第九が鳴っていた。 そしたらもう自分の発言よりも『第九』やらな！ っていう感じになっちゃう」と日常に潜む思わぬ第九エピソードも披露した。

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Aぇ！groupのライブはメンバーとAぇ担のコールアンドレスポンスが圧巻で「ファンの皆さんに声を出してもらっての一体感みたいなものを大事にしてるライブ、アイドルではある」と胸を張る。 そのため「その意味では、みんなで歌う気持ちよさ、楽しさはライブを通してわかってるつもりではある」と語る。 一方で、今回本番に向けて「第九」を練習することによってその思いを再認識。

「改めて200年前にベートーヴェンが感じた、なんか人類みんな兄弟になろう、喜びを分かち合おうよという一つの思いに向かって皆で歌うのは、まだ僕は200人でしか体験できてないけれど、すごいものを感じた」と貴重な体験から得た充実感を話した。 総監督と指揮を務める佐渡裕さんは「200年前の曲ですけど、その凄さを伝えたいし、この機会にたくさんの人にその感動に触れて欲しい。 佐野くんファンの人、クラシックファンの人にも聞いて欲しい。 いろんな人にその輪が広がっていくことを願っています」と思いを話した。