Aぇ！groupが紅白歌合戦初出場決定 STARTO勢新顔として大みそかに登場

STARTO ENTERTAINMENT所属の男性4人組「Aぇ！group」が第77回NHK紅白歌合戦への初出場が内定した。大みそかに行われる本戦でのパフォーマンスが注目される。

STARTO ENTERTAINMENT 所属の男性4人組「Aぇ！group」が、大みそかに放送される第77回 NHK 紅白歌合戦 への初出場が内定したと報じられた。8日に実施された取材によりこの情報が明らかになり、新旧ジャニーズ事務所所属アーティストの移籍や再編に伴う選考動向の中で、新たなスター集団が国民的音楽番組の舞台に立つことが確定した形だ。これにより、昨年のKing＆PrinceとSixTONESの復帰に続き、STARTO社からのデビュー組としての紅白出場は今回が初めてとなる。

Aぇ！groupの選考通過と実力

2019年2月に佐野健、末澤誠也、正門良規、リーダーの小島健の4名で結成された同グループは、2024年のデビュー以降、その勢いを全く収めることなく急成長を遂げている。音楽チャートにおいては6月に公開されたグループ主演映画「おそ松さん」が話題を呼び、その主題歌「でこぼこライフ」がオリコンチャートでデビュー以来4作連続の1位獲得という金字塔を打ち立てた。この商業的な成功と、20代女性を中心に幅広い年代で熱狂的な支持を集めるファンの厚さが、紅白選考の重要な要素となった。

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NHK紅白の選考基準と演出の可能性

NHK紅白歌合戦は「今年の活躍」「世論の支持」「番組の企画・演出」という3つの基準に基づいて出場者を決定しているが、Aぇ！groupはこのうち「活躍」と「支持」の項目において申し分ない成績を収めている。特に「企画・演出」の観点からは、8月に放送された音楽特番「うたであえたら」が重要なヒントとなる。同番組は夏の紅白と位置付けられており、メンバーがバンドを組み楽器演奏を披露した際の高い技術力や、末澤誠也（32）のハイトーンボイスの力強さが広く話題となった経緯がある。また、佐野が徳永英明（65）や男性グループ「M！LK」の吉田仁人（26）とともに3人で歌唱する企画に参加していたことから、紅白本番でも多様な起用法が想定されている。

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セールス成績と最新シングル

グループの実力的な裏付けは、デビューシングル「《A》BEGINNING」の驚異的なセールス数値にも現れている。2024年発売の同曲は発売初週で62万5000枚（オリコン調べ）を売り上げ、同年のオリコン年間ランキングにおける新人アーティスト別セールス部門で1位を獲得する快挙を成し遂げた。さらに今月4日には最新シングル「Emotion」を発売しており、活動の活発さと市場での存在感が維持されている状況だ。これらの具体的な数値とチャート成績は、番組側がその商業的価値と人気度を客観的に評価する根拠となっている。

国民的グループへの夢と今後の展開

デビュー直前に実施された取材において、佐野は「全世代に愛される国民的グループになりたい」という抱負を明かしていた。大みそかに行われる紅白歌合戦という日本最大の音楽イベントへの出場は、単なるパフォーマンスの披露にとどまらず、目標とする国民的ステータスへの重要な一歩となる。過去のジャニーズ事務所からの問題影響により2年連続不参加が続いたSTARTO ENTERTAINMENT勢からの出場陣に加わり、新風を巻き起こすことを期待されている。Aぇ！groupは、紅白という国民的番組でその存在感を一層高め、佐野が掲げた夢への実現に近づく貴重な機会を得たと言える。