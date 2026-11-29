4人組グループ・Aぇ! groupの佐野晶哉が29日、都内で行われた映画『君の話』公開記念舞台あいさつに登壇した。北村匠海演じる主人公・千尋の親友・江森悠真役の佐野がヒロイン・出口夏希の芝居に圧倒さ…

映画『君の話』公開記念舞台あいさつに登壇した佐野晶哉 （C）ORICON NewS inc. 4人組グループ・Aぇ! groupの佐野晶哉が29日、都内で行われた映画『君の話』公開記念舞台あいさつに登壇した。

北村匠海演じる主人公・千尋の親友・江森悠真役の佐野がヒロイン・出口夏希の芝居に圧倒されたエピソードを語った。2018年7月の刊行以来、重版を重ねてきた三秋縋の同名小説を、NHK連続テレビ小説『虎に翼』の脚本家・吉田恵里香と、映画『やがて海へと届く』の中川龍太郎監督のタッグで映画化した本作。 孤独に生きる大学生・天谷千尋（北村）は、不幸な過去を忘れるため、記憶を消す治療を受ける。 しかし、目覚めた千尋には、会ったこともない幼なじみ・灯花（出口）との初恋の思い出が残されていた。 作られた記憶の中にしか存在しないはずの彼女に、いつしか心を奪われていく千尋。

Advertisement

だがある日、その灯花が現実世界に現れる。2人をつなぐ記憶は本物なのか、それとも偽りなのか。 記憶をめぐる切なくも温かなラブストーリーが描かれ今作の見どころを聞かれた佐野はネタバレに配慮にしようと「これしかないかな。 最初、千尋に、右手にコーヒーを持って『おーい！ 』と声をかけるんですけど、その時、コーヒーがあふれ倒してる。