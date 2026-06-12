Aぇ! group、実写映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』初日舞台で熱い想いを語る

Aぇ! groupのメンバーが東京で開催された初日舞台で、映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』への思いと今後の戦略を熱く語った。原作は赤塚不二夫の『おそ松くん』で、クズと称される6つ子が逆転する社会を描く。

映画『 おそ松さん 人類 クズ化計画 !!!!!? 』の 初日舞台 で、Aぇ! groupのメンバーが壇上に立ち、熱い思いを語った。12日、東京・渋谷の東京映画館にて開催された記者会見では、川村泰祐監督をはじめ、大貫勇輔、正門良規、末澤誠也、佐野晶哉、小島健、西村拓哉、渡邉美穂、なえなの、野口衣織らが一堂に会した。

西村は「映画公開まで1年、待ちに待った日がやってきました。 すでに3回は観ましたが、何度観ても新たな発見があります」と語り、若手らしく自信に満ちたコメントを残した。 続いて小島は「本日の公開は本当に待ち遠しかったです。 ここからが新たなスタートです。

観客の皆さんに笑って泣いて、ハンカチは必須です」と呼びかけ、場を和ませた。 佐野は小島の熱演に対し「左側から『何言ってんの』という声が聞こえてきました」と笑いを誘い、渡邉がツッコミ役として場を盛り上げた。 佐野は続けて「Aぇ! groupの全員がこの映画に一年分の想いを詰め込みました。 新体制の覚悟が映像に込められており、F6が日本中や東京を席巻するシーンもあります。

映画をきっかけに、Aぇ! groupがさらに飛躍できるよう、皆さんの応援をお願いします」と熱烈に訴えた。 正門は「これからは段階的に作品を伸ばし、12月末までのロングランを目指します。 夏休み・ハロウィン・冬休み・正月と、季節を問わず多くのファンに楽しんでもらいたい」と今後の公開戦略を語り、小島も「言うのは簡単だが、実行こそが重要だ」とうなずいた。 最後に末澤は「自信を持って最高の作品だと言えます。

公開から3日間は特に注目されるでしょう。 細部にまでギミックが隠されているので、何度でも観る価値があります」と観客への期待を高めた。 本作は赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、松野家の6つ子-おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松-が主人公だ。 彼らは20歳を過ぎても定職に就かず、親の金銭に依存するニートとして描かれ、童貞やクズと揶揄されるが、今作ではそのクズぶりが逆に称賛される世界に突入する。

突如として周囲の評価が変わり、クズであることが新たな価値として認められるという逆転劇は、現代社会の価値観やメディアの影響を風刺したものと解釈できる。 作品は「時代が6つ子に追いついた」という設定のもと、社会的な逆転現象や自己肯定感の揺れ動きをユーモラスに描き、観客に笑いと同時に考えるきっかけを提供する。 これにより、単なるコメディ映画以上の深層メッセージを持つ作品として期待されている





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