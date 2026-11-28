プレスリリース Ayumu Imazu、SNSで話題のウィンターソング「告白」を12月4日(金)に配信リリース決定。大切な人への溢れる想いと、言葉にできないもどかしさを描くラブソング

「告白」は、11月11日にデモ音源と合わせてティザー映像が公開されてから、SNS上で話題となっている一曲。 マクドナルド「ホリデーマックフルーリー」とのコラボレーションでも注目を集めている。

冬の季節を舞台に、大切な人への溢れる想いと、うまく言葉にできないもどかしさを描いたまっすぐで純粋なラブソングで、繊細な歌声とキャッチーなメロディが織りなす、温かくも切ない一曲になっている。 2000年5月12日生まれ。 大阪府出身のシンガーソングライター、ダンサー、コレオグラファー、プロデューサー。

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作詞・作曲からダンスの振付までを自ら手がけ、日本語・英語のバイリンガルを武器に、圧倒的なダンスパフォーマンスと魅力的な歌声で世界へ発信するZ世代を代表するグローバルアーティスト。6歳よりダンスを始め、14歳から約3年半ニューヨークへ留学。2021年8月にメジャーデビュー。2024年リリースの「Obsessed」がSNSをきっかけに世界的ヒットを記録し、第66回 輝く！ 日本レコード大賞「企画賞」を受賞。2025年に東京国際フォーラムで開催されたワンマンライブはソールドアウト。