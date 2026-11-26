寝具グローバルブランドAvencoは、日本市場の四季や住環境に合わせたマットレス「黒曜石」26cmポケットコイルモデルを発売しました。高強度独立ポケットコイルと竹炭配合高密度フォーム、3Dメッシュ生地を採用し、安定した支え心地と通気性を実現。硬めの寝心地を好む方や耐久性を重視する方に向け、エッジサポートや振動伝わりの軽減、10年品質保証を備えています。

Avenco は、世界130以上の国と地域で寝具製品を展開するグローバルブランドです。 世界４カ所に生産拠点を構え、 マットレス の年間販売枚数は100万枚以上、これまでに累計800万以上のご家庭やお客様に製品を届けてきました。

また、ACAやISPA、CertiPUR‐USなど、５つの国際的な認証・関連資格を取得。 製品の品質管理からアフターサービスまで、安心してお使いいただける体制づくりに力を入れています。 Avencoは「ディープスリープ」をコンセプトに、毎日の睡眠をより快適にする製品づくりを追求しています。 特に日本市場では、四季による気温や湿度の変化、日本の消費者が求める寝心地に着目し、マットレスのサポート構造や通気性、快適性の向上に努めてきました。

Advertisement

日本の住環境やライフスタイル、多様な睡眠のニーズに寄り添った製品を展開し、一人一人の毎日に、より快適な眠りを届けることを目指しています。 Avenco「黒曜石」26cmポケットコイルマットレスは、安定した支え心地、優れたエッジサポート、通気性にこだわって設計されたマットレスです。 硬めの寝心地を好む方や身体全体をしっかり支える安定感と耐久性を重視する方におすすめです。 約26cmの厚みのある構造に、直径2.0mmの高強度独立ポケットコイルと高密度フォームを組み合わせ、頭・肩・腰・お尻・脚まで身体全体をバランスよく支えます。