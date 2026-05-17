Atari's Additional Declaration: Wide Range of Rights Claimed for Game Elements

Atari's recent declaration has sparked controversy among gamers, as it asserts that ideas in games do not have copyright protection. This has led to questions about how such rights have been protected for 45 years and how they apply to various game mechanics and rules. The declaration also raises concerns about the potential impact on subcultural works, particularly in the 3D dungeon RPG genre, if these rights are widely exercised.

Atari の追加声明では、アイディアには著作権が生じないというのが定説である一般の現代ゲーマーには、それが45年の長きにわたりどのような権利でどのように保護されているのか、少なくとも一見では想像もつかないようなゲーム内のルール・メカニズムまでが権利として主張されています。

主張は「表現要素」にまで及び、これらの権利が声明通りにあるとした場合、もしそれが広く行使されるならば、（すでに45年近く、その主張が表立っては行われていなかったこともあり）いわゆる3DダンジョンRPGジャンルの作品に限らず、日本の少なくないサブカルチャー作品が大きな打撃を受ける可能性すらあるほどです。 一方で、ルール・メカニズムなどを仮に著作権に付随するものとして主張しているのであれば、アメリカにおいてすら、ゲーム間の類似性についてはカプコン対データイースト裁判で「マージ理論（特定のアイデアの独占的な使用権を実質的に与えてしまうような著作権による保護は認められない）」が適用されています。

同様に、仮になんらかの特許に基づいたものであったとしても『ポケモン』と『パルワールド』をめぐる2026年現在進行中の裁判がそうであるように、実のところ、最終的にその特許が真に有効であるかは裁判が終わるまではわかりません。 とはいえ、そのリスクの存在が意識されること自体が、3DダンジョンRPGをはじめとした今後のオールドスクールなRPGジャンルの在り方に大きな影響を与えることになる可能性は低くありません。

いずれにしても広範な権利の主張の場合、実際にはそこから様々なバランスや関係者間の関係性、各地域の法令や慣習・文化性その他さまざまな要素を加味して実務上、あるいは通念上確立された「権利」というものが定まっていくことが多い点には注意しましょう





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Atari Copyright Game Elements 3D Dungeon RPG Subcultural Works

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