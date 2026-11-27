プレスリリース Ascend Japan、ASEAN富裕層向け「健診×観光」で愛知・名古屋の滞在型観光づくりを推進中

～観光庁「地域観光資源のコンテンツ化促進事業」採択事業として、偕行会グループとの連携を通じて需要検証を実施～ Ascend Japan株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：平山 慎、以下「Ascend Japan」）は、観光庁が実施する「観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業」（一次公募）において、採択された「通過する愛知から滞在する愛知へ ASEAN富裕層×健診起点の観光流動創出事業」を推進しています。

本事業の一環として、2026年11月22日、ブランドを刷新した新しいWebサイトを公開しました。 英語版をメインサイトとし、本事業の想定ターゲットであるASEAN諸国の方に向けてインドネシア語版を同時に公開したほか、日本語版では医療機関・観光事業者・自治体の皆さまからの連携相談の受け付けを開始しました。

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本事業では、ASEAN諸国の富裕層を対象に、愛知県名古屋市を中心とした健康診断・人間ドックと地域観光を組み合わせた滞在型ウェルネスツーリズムの創出を目指しており、現在、名古屋における訪日外国人向け医療ツーリズムの需要検証を進めています。 取り組みの背景：名古屋を「通過する場所」から「滞在する目的地」へ一方、訪日外国人観光客の訪問先は東京・京都・大阪などの主要観光都市に集中する傾向にあり、名古屋は都市間を移動する際の経由地として位置づけられることも少なくありません。