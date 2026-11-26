Architect LabsがAIにより設計した新型プロセッサFrostbiteは、1990年代の計算モデルとワークスティーリングにより、消費電力当たりの性能を大幅に向上させました。

アーキテクチャ設計企業 Architect Labs は、人工知能（AI）エージェントを駆使して設計した次世代プロセッサ「 Frostbite （フロストバイト）」を開発しました。この新型チップは、1990年に提唱された「 Interaction Nets （相互作用ネット）」という計算モデルを採用し、従来のCPUとは異なる並列処理構造を実現しています。1990年に考案されたこのモデルは、プログラムの実行順序に依存しない並列計算を可能にし、電力効率を劇的に高める基盤となっています。

1990年提案モデルとAIによるアーキテクチャ革新

Frostbiteの中核技術であるInteraction Netsでは、プログラムが複数のノードで構成されたグラフとして表現されます。接続されたノードの組み合わせが書き換えられることで計算が進むこの方式では、互いに独立した書き換えは実行順序を変えても結果が同じになるため、複数の処理を同時に実行することが可能です。また、各データがどの処理ユニットに属しているかが明確であるため、複数の処理ユニット間でデータを共有する際に必要な整合性維持のための複雑な制御機構を削減できます。

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Architect Labsは、既存の研究論文やベンチマーク結果をAIエージェントに分析させ、最適なアーキテクチャの候補を探索させました。さらにAIエージェントは、プログラムをCPU向けに変換するコンパイラや回路の設計データなどの生成も行いました。設計の正しさを数学的に検証できる体制を整えた上で、AIは58件の改善案を試行し、そのうち37件を採用して設計を洗練させました。このプロセスにより、人間の手作業では発見困難な最適化が達成されています。

動的負荷分散と電力消費の削減メカニズム

Frostbiteは、複数の処理ユニットを効率的に稼働させるために「ワークスティーリング」と呼ばれる処理分担方法を導入しています。このプロセッサは「タイル」と呼ばれる複数の処理ユニットから構成されており、担当する処理がなくなったタイルは、近隣のタイルから未処理の仕事を自動的に引き受けます。引き受けられる仕事がなければ動作を休止し、電力消費を抑えるという動的な制御が行われます。

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このタイルごとの動作制御は、開発者が事前にプログラムで指定したものではなく、AIが性能を改善する過程で独自に考案したものです。AIによる自律的なリソース配分により、処理の待ち時間やアイドル状態を最小限に抑え、プロセッサ全体の稼働率を向上させています。この仕組みは、処理負荷が不均一なワークロードにおいて特に高い効果を発揮するとされています。

比較ベンチマーク結果と実効性能の向上度

Architect Labsは、4個のタイルとメモリを組み合わせたFrostbiteと、同程度の回路面積を持つ既存のCPUの単一コアを比較検証しました。比較対象は、命令を順番に実行するインオーダー方式のCPUコアです。具体的な製品名は法律上の理由から明かされていませんが、一般的なシングルコアプロセッサとの対比が行われました。検証結果では、Frostbiteの消費電力当たりの性能は25種類の処理において幾何平均で4.59倍に達しました。

処理の種類によって性能向上の度合いには大きな差が見られました。画像処理などに用いられる2次元畳み込み演算では、消費電力当たりの性能が23.12倍に達する一方、フィボナッチ数の計算では1.15倍にとどまりました。このグラフは、Interaction Netsの並列処理特性が、並列性が高い演算ほど大幅な効率向上をもたらすことを示しています。また、5×5のチェス盤に5個のクイーンを互いに攻撃できないように配置する問題では、従来のC++プログラムに対して、Interaction Netsでは各段階で平均約12個の処理を同時に実行できました。この結果は、複雑な探索アルゴリズムにおける並列処理の有効性を裏付けています。