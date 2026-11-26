AppBank株式会社と2WINSは、富士フイルムビジネスイノベーションの文書管理システム「DocuWorks」フォーマットに対応するSCRサービスを提供開始します。AI活用前のデータ構造化を支援し、業務効率化を促進します。

AppBank株式会社と株式会社 2WINS は、共同で展開しているSemantic Character Recognition（ SCR ）サービスにおいて、 富士フイルムビジネスイノベーション 株式会社が提供する文書管理システム「DocuWorks」フォーマットへの対応を実施すると発表した。この決定により、両社は既存のクライアント企業が抱えるデータ構造化の課題に対し、より直接的な支援を提供できるようになる。

SCRサービスがDocuWorks形式に対応する背景

今回の対応は、AppBankと2WINSが昨年から推進してきた「広告代理店向けSCR」のリリースを皮切りに、AIを活用したクライアント企業の業務改革を促進する取り組みの一環として位置づけられている。両社はこの活動を通じて、AI活用に先立つ「AI Ready」つまりデータ構造化の重要性を多くのクライアントに訴え続けてきた。

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文書管理システム（EDMS/ECM）市場において高い市場占有率を維持しているDocuWorksフォーマットに対して、現場からは同システムへの対応要望が多数寄せられていた。この声を受け、両社はAI Ready促進施策の一環として、正式にDocuWorksフォーマットへの対応を決定したものとされている。

データ構造化による業務改革のスピード向上

今回のアップデートにより、クライアント企業は「AI Ready」であるためのデータ構造化プロセスのスピードを大幅に高めることが可能となる。AppBankと2WINSは、これにより「データ活用」と「AIアプリケーション活用」を結びつけた改革を推進し、ひいてはクライアント企業の発展スピードに寄与することを主たる目的としている。

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これまで両社は、AI導入の前に必要な基盤整備としてSCRの基本機能部分を様々なクライアントに紹介してきた。しかし、実際の業務現場ではDocuWorksという特定のフォーマットにデータが保管されているケースが多く、それらがAI活用への障壁となっていた。今回の対応はこのハードルを取り除く重要なステップとなる。

顧客のデータ活用ニーズへの具体的な応答

AppBankと2WINSはこの決定について、単なる技術的な互換性追加ではなく、クライアントのDX（デジタルトランスフォーメーション）を加速させるための戦略的措置であると位置づけている。特に、構造化されていない非構造化データの処理に課題を抱えていた企業にとって、DocuWorksからのデータ抽出を円滑に行えることは業務効率化の鍵となる。

今後、両社はSCRサービスの機能強化を通じて、さらに多くの企業におけるデータ構造の標準化とAI活用による業務改革を支援していく方針だ。この動きは、文書管理システムとAI技術を連携させる市場全体の動向においても、一つの重要な事例となる可能性がある。