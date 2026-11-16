Apptopiaの2026年データによると、米国でのClaude利用者の27％がMuseを併用。ChatGPTより高い併用率を示し、既存アプリの利用時間を削減しない相乗効果が明らかになった。

データ分析プラットフォーム Apptopia が公開した最新の調査結果によると、米国のAIチャットボット利用者において、 Anthropic 開発の Muse と Claude の併用傾向が顕著に確認されている。2026年11月時点の統計では、米国の Claude 利用者27％が直近30日以内に Muse を利用しており、この数はOpenAIのChatGPT利用者における16％を大幅に上回っている。この数値は、単なる新規アプリの流入ではなく、既存の主力製品ユーザー基盤への Muse の浸透度を示している。

MuseとClaudeの併用率と使用時間分析

Apptopiaの週次データにおいても同様の傾向が確認され、2026年10月26日の週にはClaude利用者の17％がMuseを併用していた。これは同週におけるChatGPT利用者の併用率9％のほぼ2倍に相当する。この高い併用率にもかかわらず、Museのインストールによって既存アプリの利用時間が減少する現象は見られていない。具体的には、Claudeの利用者はMuseを追加インストールした後、Claude自体の利用時間を増やすという結果を示した。

Also read Claude Code活用で73時間でiPhone Duo専用カレンダーアプリ開発

実際の利用時間配分を見ると、1日あたりの平均使用時間でClaudeに30分、Museに43分を費やしており、Museの方により多くの時間が割かれている。ChatGPT利用者についても類似した傾向があり、ChatGPTに26分、Museに28分を費やすというデータが得られた。両者の差は小さいものの、Museがユーザーの時間奪取型アプリではなく、補完的なツールとして位置づけられている可能性を示唆している。

継続利用率における相乗効果の実証

Museの公開がClaudeやChatGPTの利用を直接減少させていないことを裏付ける決定的な証拠として、継続利用率のデータが提示されている。Muse公開前からClaudeを使用していた米国ユーザーを、Museを試した層と試していない層に分類して追跡した結果、45日後のClaude継続利用率はMuseを試した層で68％となった。これはMuseを試していない層の54％を大きく上回る数値である。

Advertisement

ChatGPTにおいても同様の傾向が見られ、Museを試した層の継続率が76％、試していない層が60％と、明確な差が付いた。Apptopiaは、スポーツ賭博アプリにおいても同様のパターンを確認しており、異なるカテゴリのアプリを追加することが、カテゴリー全体の利用時間を押し上げる「相乗効果」が働いていると分析している。これは、ユーザーが新しいツールを採用しても、既存の習慣を放棄しないことを意味する。

新規ダウンロード数とアプリ定着度の動向

新規ユーザー獲得への影響についても限定的なものであることがデータから読み取れる。Claudeの米国におけるダウンロード数は、Museの公開後も増加傾向にあり、2026年10月には約400万件と2026年6月以降で最多の記録を更新した。ChatGPTについては、Muse公開直後に一時的に下载数が落ち込んだものの持ち直し、2026年10月には8月と同水準まで回復した。

一方で、Muse自体のユーザー定着度は非常に高い水準にある。2026年9月にMuseをインストールした利用者の4週間継続率は、ChatGPTやClaudeの2026年1～9月の平均インストール者（各週平均）を約5ポイント上回っていた。ただし、同年10月分のデータは集計途中であるものの、継続率の低下を示す兆候も見受けられている。この点は今後の動向注視が必要となる。

競合リスク評価とClaude Duetの展開

Apptopiaは現時点でMuseがClaudeとChatGPTのどちらかを明確に損なってはいないと結論付けつつ、併用データにおける露出の大きさはClaude側がより顕著であると見ている。ChatGPTについては、既存のユーザー基盤の規模や提供期間の長さ、さらにOpenAIが投入した新アプリ「Dots」の影響も考慮し、Museによる相対的なリスクは小さいと評価している。

Advertisement

今後の市場動向を占上る重要項目として、ApptopiaはAnthropicが2026年10月21日に研究プレビューとして発表したAIエージェントアプリ「Claude Duet」の展開を挙げている。ClaudeとChatGPTの利用者がMuseを日常作業に組み込みつつある中、Claude Duetの提供が広がってもMuseの利用者が離れなければ、Anthropicの一般消費者向け市場におけるシェア侵食が始まる可能性があると指摘している。この構造変化がどのように進化するかが、次なる注目点となる。