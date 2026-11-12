Apple TV 4K 新モデル：A19チップ搭載と探すアプリ連携で性能大幅向上

Apple TV 4KがA19チップを搭載し、AV1デコーダーや「探す」アプリ連携機能を強化。DualSenseコントローラー対応やMatterスマートホーム制御も実証され、エンターテインメント体験が一新された。

Appleは最新のApple TV 4Kにおいて、 A19チップ の搭載とAV1動画コーデックの専用デコーダー導入により、処理性能と動画再生の効率性を大きく向上させました。自宅の4Kモニターで確認したところ、ホーム画面の移動からアプリの切り替え、4K動画の再生まで動作はとても軽快だったことが実証されています。

A19チップとAV1デコーダーによる高効率処理

Apple TV 4Kは、従来のモデルに比べてより高速なデータ処理を実現するA19チップを採用しています。この変更により、システム全体のレスポンスが向上し、ユーザー体験の滑らかさが確保されています。特にビデオプレーヤー機能については、従来から対応する4K HDR、ドルビービジョン、HDR10+に加え、A19に専用のAV1デコーダーが搭載されました。

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AV1は高い圧縮効率を特徴とする動画コーデックで、YouTubeやNetflixなどが採用している技術です。このデコーダーの追加により、対応サービスでは、より少ない通信帯域で高画質な映像を再生できる可能性があります。高速な固定回線を使う家庭では違いを実感しにくいかもしれないが、回線環境に左右されない安定した画質維持が期待できます。

Apple TV 4Kの新機能と探すアプリ連携

Apple TV 4Kには新しいSiri Remote（第4世代）が付属します。このリモコンは、最新のiOSを搭載したiPhone 17以降（iPhone 17eを除く）、iPhone Air、iPhone Duoを使ってリモコンまでの距離や方向を確認できるほか、リモコンから音を鳴らしながら探せる機能を提供します。これにより、紛失リスクが大幅に低減されます。

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対応するiPhoneであれば、新しいSiri Remoteの「正確な場所を見つける」機能が「探す」アプリから利用できる仕組みです。Apple TV 4Kの初期設定を済ませると、リモコンは自動的に「探す」に登録されるため、追加設定の手間がありません。筆者が自宅で試した限りでは、AirTagやAirPodsを探すときのようにスムーズに場所を特定できたことを確認しました。

ゲーミングデバイスとしての性能とスマートホーム制御

Apple TV 4Kはエンターテインメント機器としての役割を超え、ゲーミングデバイスとしても優れた性能を発揮します。PlayStationの「DualSenseコントローラー」をApple TV 4Kに接続してアクションゲームも試してみたところ、操作に対する反応は安定しており、遅延も気にならなかったからです。ゲーミングデバイスとしての使い勝手も良いと思うという評価は、その反応速度の信頼性を示しています。

さらに、Apple TV 4Kは宅内のMatterに対応するスマートホーム機器を制御するハブとしても機能します。Apple TV 4Kから宅内のMatterに対応するスマートホーム機器を制御する際、Siri Remoteからの音声操作が一番速く簡単にできたという実証結果が出ています。これにより、ユーザーは複雑なアプリ操作なしに、音声のみで照明や家電を直感的に操作できる環境が整いました。