AppleがApple Watch SE 3を正式発表。ディスプレイ常時表示やジェスチャー操作など基本性能を底上げした廉価モデルが登場し、Series 11やUltra 3とともに3種類の新ラインアップで市場を再編した。

Apple社は2025年、Apple Watchシリーズにおいて重要な刷新を行なった。廉価モデルであるApple Watch SE 3と、中核モデルの Apple Watch Series 11 、そして2年ぶりの新作となる Apple Watch Ultra 3 の3種類を同時に発表した。この新ラインアップは、機能の標準化と専門化の両面から市場の選択肢を広げるものとなっている。

SE 3で基本性能を底上げ

Apple Watch SE 3は、廉価帯でありながら基本性能を大幅に強化したモデルである。主な変更点として、ディスプレイの常時表示機能が搭載され、ユーザーは常に時刻や通知情報を確認できるようになった。また、ジェスチャー操作などの新しいインタラクション方法も導入され、直感的なデバイス操作が可能となった。これらの機能向上により、エントリーモデルの使い勝手が劇的に改善された。

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デザイン面でも複数のバリエーションが提供されている。スターライトアルミニウムケースにスターライトスポーツバンドを備えた40mmのS/Mサイズ、同ケースにサンドスポーツバンドを採用した40mmのM/Lサイズ、そして44mmのM/Lサイズが存在する。また、ミッドナイトアルミニウムケースにネイビーブルースポーツバンドを搭載した40mm M/Lも販売される。これにより、ユーザーは自身の好みやサイズに合ったモデルを選べる。

Ultra 3とSeries 11の役割分担

3機種の中でも、Apple Watch Ultra 3は冒険や過酷な環境での使用を想定した特化機能を備えている。最大の特徴は、衛星経由の緊急SOSに対応した点である。通信インフラが整備されていない場所でも、衛星を利用して救援要請を送ることが可能となり、ユーザーの安全性を高める重要な機能となっている。この機能は、アスリートやアウトドア愛好家にとって不可欠なものとなっている。

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中核モデルであるApple Watch Series 11は、一般的なユーザー向けのバランスの取れた仕様を提供する。さらに、特別版としてHermesとのコラボレーションモデルも用意されており、ファッション性を重視する層にも対応している。このように、Apple Watchシリーズは用途や予算に合わせて3種類のオプションから選択できるよう再編された。

ソフトウエア対応と楽天モバイル特典

Apple Watch SE 3の発表に合わせて、新しいオペレーティングシステムであるwatchOS 27が公開された。ただし、この新ソフトウエアの対応デバイスには制限がある。watchOS 27が対応するのはApple Watch Series 9以降のモデルのみであり、Apple Watch SE 2や初代Apple Watch Ultraは対象外となっている。ユーザーは自身のデバイスが最新機能に対応しているか確認する必要がある。

日本市場では、楽天モバイルが期間限定でApple Watch購入を支援するキャンペーンを展開している。楽天モバイルのユーザーは、Apple Watch SE 3だけでなくApple Watch Series 12も対象となる最大15％オフのクーポンを入手できる。この特典は、新モデルへの買い替えや新規購入を促すための施策として注目されている。期間限定という点に注意が必要だが、コストパフォーマンスの良い購入機会となっている。