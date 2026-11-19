Appleが9月に販売開始した最上位スマートウォッチ「Apple Watch Ultra 4」の価格と主要仕様。S11チップと新ヘルスセンシングシステムによりバッテリー駆動時間が延長された詳細を解説。

Apple は9月にスマートウォッチの最上位モデルである「 Apple Watch Ultra 4」の販売を開始した。このデバイスの価格は14万2800円からとなっており、ケースカラーはナチュラルチタニウムとブラックチタニウムの2色から選べる。

この価格設定は、7月18日に価格改定が実施された直前のモデル「Apple Watch Ultra 3」と同額である。Ultra 3は発売当初12万9800円だったが、改定により14万2800円へ値上げされていたため、結果的に両モデルの価格帯は一致している。

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同時にラインナップに加えられた「Apple Watch Series 12」の価格が7万1800円からであるため、Ultra 4はその約2倍のコストを要するハイエンド製品である。ユーザーはこの価格差に対して、内部性能の大幅な進化とそれに伴う実用的な価値を期待している。

S11チップ搭載とバッテリー駆動時間の延伸

Ultra 4からUltra 3への変更点は、外装ではなく内部の構成に集中している。主要な処理エンジンであるチップが「S11」へと更新され、心拍センサーもSeries 12と同様の新しい「ヘルスセンシングシステム」に置き換えられた。これらの変更により、バッテリーの持ち時間が延長されている。

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公称されるバッテリー駆動時間の最大値は、通常使用で50時間、低電力モードでは84時間となっている。これはUltra 3と比較して、通常使用で8時間、低電力モードで12時間それぞれの延焼を示す数値である。

急速充電の効率も向上しており、15分間の充電で利用可能な時間が最大12時間から最大18時間へと増加した。実際の検証では、残量が45%になった時点でGPSを用いた屋外のウォーキングを約2時間記録した結果、バッテリー残量は36%まで減少した。

この消費率は2時間で9ポイントであり、同条件下でUltra 3を記録した際の12ポイントよりも少ない値である。このデータは、新チップとシステムの最適化が実際の使用中にもバッテリー効率の改善に貢献していることを示唆している。

既存モデルと同様の外装仕様と機能

外観とディスプレイ部分については、Ultra 3と共通の仕様が維持されている。ケースは縦約49mm、横約44mm、厚さ約12mmのチタニウム製であり、ディスプレイ解像度は422×514ピクセル、最大輝度は3000ニトである。

防水性能は水深100mに対応しており、水深40mまでのレクリエーショナルスキューバダイビングへの使用も可能だ。接続技術面でも5G通信、衛星通信、2周波GPS機能が搭載され、ストレージ容量は64GBとなっている。

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これらのハードウェア的な基本性能は前モデルと変わらず、ユーザーはサイズ感や操作性の変更なく、内部のパフォーマンス向上とバッテリー持続期間の延長という具体的なメリットのみを享受できる構成となっている。

価格改定の背景と市場における位置づけ

Appleの製品戦略において、Ultraシリーズはアドベンチャーやスポーツ用途に特化したプロフェッショナルな立場を維持している。Series 12との価格差が約2倍であることは、機能面での明確な階層を維持する意図を示していると考えられる。

S11チップおよび新センシングシステムの採用は、競合他社や既存ユーザーからの信頼性を高めるための重要な更新である。特にバッテリー性能の向上は、長時間の屋外活動やトレーニングにおいて、ユーザーのストレスを軽減する直接的な要因となる。

7月18日の価格改定を経て価格が安定している状況は、Appleがプレミアム層に対する価格政策を維持しつつ、新製品の価値提案を強化していることを示している。14万2800円という価格帯は、高度な健康データ収集と耐久性を求める層にとって、正当な投資対象として機能し続ける。