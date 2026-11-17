Appleの初代iPodが日本で発売されてから25年。5GB HDD搭載の画期的なデバイスからストリーミング時代へ、iPhoneやApple Musicへ受け継がれる音楽体験の進化と変遷を振り返る。

Apple が2001年に発売した携帯音楽プレーヤー「初代iPod」の誕生から、今年で満25年が経過した。このデバイスは、当時主流だったCDやMDの常識を覆し、膨大な音楽ライブラリをポケットに収めて持ち歩くという新たな体験を世界に提示した。

初代iPodの発売とジョブズの革新宣言

Appleの故スティーブ・ジョブズCEOは、米国時間で2001年10月23日に初代iPodを発表し、日本時間では同24日となった。日本国内での発売当初の予定は2001年11月10日だったが、直前の11月7日に変更され、最終的に2001年11月17日よりApple StoreおよびiMacやiBookのデモ展示販売店を通じて4万7800円（税別）で発売が開始された。

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発表当時のプレスリリースにおいて、ジョブズ氏は「iPodにより、自分の音楽コレクションを全部ポケットに入れて持ち運び、どこででも聞くことができるというまったく新しいカテゴリーのデジタルミュージックプレーヤーを発明した」と宣言し、音楽を聴く行為そのものを根本から変える experience の創出を訴えた。

ハードウェア進化とストリーミング時代への移行

初代iPodは約185グラムの軽量ボディに5GBの超薄型HDDを搭載し、最高1000曲のCD品質音楽を持ち運べる仕様だった。指で回転させる独自のスクロールホイールによる片手操作と、MacのiTunesとの高速FireWire接続による自動同期機能が、ユーザーに直感的な利便性を提供した。

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その後、Appleは2004年に小型化された「iPod mini」を、2006年にはフラッシュメモリを採用した「iPod nano」を市場に投入した。さらに2007年にはタッチパネル操作が可能な「iPod touch」が登場し、Wi-Fi経由でのiTunes楽曲購入やYouTube視聴が可能となり、単なる音楽プレーヤーの枠を超えたマルチメディア端末へと発展した。

最後のモデルとなった「iPod touch（第7世代）」は2019年5月28日に発売され、iPhone 7や第6世代iPadと同じ「A10 Fusion」プロセッサを搭載し、32GBモデルは2万3980円（税込）で展開された。しかし、スマートフォンの普及とモバイル通信の高度化により、音楽の楽しみ方はローカルファイルからストリーミング配信へとシフトしていった。

iPod販売終了と音楽体験の未来

Appleは2022年5月10日（現地時間）に、iPod touchの在庫がなくなり次第販売を終了すると発表した。2001年の登場から約20年にわたって音楽ファンを魅了してきたシリーズの歴史に幕が下ろされることとなった。Appleのグレッグ・ジョズウィアック上級副社長は、「音楽は常にAppleの中核の一部であり、iPodは何億人ものユーザーに音楽を届け、発見や聴取、共有の方法を再定義した」とその功績を称えた。

現在、2001年に切り開いた「音楽をどこへでも持ち出す」という思想は、iPhone、iPad、Mac、Apple Watchといった多彩なハードウェアへとシームレスに統合されている。また、Apple Musicなどの定額制ストリーミングサービスの普及により、ユーザーは場所やデバイスを問わず膨大な楽曲群を瞬時に享受できるようになった。

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四半世紀の時を超えて、初代iPodが灯した革新のスピリットは、最新のデバイス群やサービスの中で生き続けており、デジタル機器のインタフェースデザインや人々のライフスタイルそのものを根底から変革し続けた。