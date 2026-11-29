日本の公正取引委員会に相当する公的調査機関であるチリの 国家経済検察庁(Fiscalía Nacional Económica：FNE)が、AppleがiOSアプリの配信およびアプリ内課金において支配的な地位を濫用しているとして、独占禁止法違反訴訟を起こしました。Appleは最大8000万ドル(約12兆7600億円)の罰金を科される可能性があります。

FNEは裁判所に対し、Appleにこれらの措置を「誠意をもって実施し、その目的を損なうような他の技術的または契約上の制限、あるいは商業上の条件を課さないこと」、申し立てられている反競争的行為を停止すること、訴訟費用を負担することを命じるよう求めています。

この報道に対して、Appleは9to5Macに「FNEからの要請を認識しており、今後も当局と協力関係を継続していく予定です。 App Storeはユーザーの安全と情報の保護、そしてチリ国内外の開発者が顧客にリーチし、ビジネスを成長させるための信頼できる場を提供するために設計されています。 今後もプラットフォーム上のユーザーと開発者の権利擁護に尽力します」という声明を出しました。

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加えて、AppleはFNEの市場定義に異議を唱え、その定義は他の裁判所によって却下されたものであり、PCやゲーム機のストアフロントに加えて、Google Play、Samsung Galaxy Store、Huawei AppGalleryなど他のアプリマーケットプレイスからの競争を考慮していないと指摘しています。 他にも、サイドローディングや代替アプリマーケットプレイスについて、Appleは他の同様の紛争で主張してきた論点を改めて強調しました。