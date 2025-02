Appleとブリガム・アンド・ウィメンズ病院が健康に関する包括的な新しい研究を開始

Appleとブリガム・アンド・ウィメンズ病院は、Apple Health Studyを開始しました。この研究は、iPhone、Apple Watch、AirPodsなどのデバイスが身体的、精神的な健康、幸福にどのように役立つかを調査します。

ハーバード大学医学部の主要な教育関連機関であるブリガム・アンド・ウィメンズ病院は、Appleと共同でiPhone、Apple Watch、AirPodsといったデバイスが身体の健康、精神の健康、幸福の向上および改善にどのように役立つかを調査する「 Apple Health Study 」を開始しました。この研究は、Appleが提供するApple Researchアプリから参加可能で、「精神の健康が心拍数に与える影響」や「睡眠が運動に与える影響」など、さまざまな健康問題を調査します。ブリガム・アンド・ウィメンズ病院の心臓専門医で、ハーバード大学医学部の医学教授でもあり、 Apple Health Study の主任研究者も務めるカルム・マクレー医学博士は、「 テクノロジー が人間の健康に及ぼす影響についての理解を深めることができるかどうかは、既存の研究では表面をなぞったに過ぎません」「Apple Health

Studyに参加できることを嬉しく思います。この研究は、多くの人が毎日持ち歩いているテクノロジーを使用して、健康のさまざまな領域間のつながりを継続的に探求するものです」と述べています。Apple Health Studyは、Appleやサードパーティのデバイスを含むテクノロジーから収集したデータを用い、参加者の健康の変化を予測・検出・監視・管理する方法を理解することを目指しています。研究者は健康のさまざまな領域間のつながりを探りながら、老化、心臓血管の健康、循環器の健康、認知、聴覚、月経、精神の健康、代謝の健康、運動、神経の健康、呼吸器の健康、睡眠など、さまざまな領域について調査することになります





