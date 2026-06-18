Apple、2027年春に第2世代iPhone Airを投入へ デュアルカメラとバッテリー寿命向上で差別化

Bloombergのマーク・ガーマン記者は、Appleが2027年春に第2世代iPhone Airを発売する計画を報じた。開発コードネームV62と呼ばれるこのモデルは、超広角カメラの追加によりデュアルカメラ化を実現し、バッテリー駆動時間の改善にも取り組む。薄型設計のトレードオフを活かしつつ、Proモデルとは異なる価値提案を目指す。Appleはハイエンドを9月に、手頃なモデルを春に発表する新たなリリースサイクルを構築し、折りたたみiPhoneや20周年記念曲面モデルと共に事業拡大を図る。

Apple 関連のリーク情報に精通したBloombergのマーク・ガーマン記者が、 Apple の関係者から入手した情報として、 Apple は 2027年 春に 第2世代 iPhone Airを発売する準備を進めていると報じた。

Appleは需要が薄かったiPhone Airの魅力を高めるべく、複数のアップデートを計画しているようだ。 関係者によると、第2世代iPhone Airの開発コードネームはV62である。 初代iPhone Airは48メガピクセルのカメラが一つだけ搭載されているが、V62のプロトタイプの背面カメラには超広角レンズが追加され、デュアルカメラ構成に進化している。 Appleはシングルカメラの性能限界が顧客からの苦情の多くを占めていると考え、これを改善する方針だ。

デバイスの外観については現行モデルを維持しつつ、バッテリー駆動時間の向上に取り組んでいる。 ただし、大容量バッテリーの搭載によるものか、電力効率の向上によるものかはまだ不明だ。 ガーマン記者は、iPhone AirはAppleがiPhone事業を拡大するための戦略の一環であると指摘する。 Appleは2026年に折りたたみiPhoneを、2027年には20周年記念モデルとして前面まで曲面ディスプレイが回り込む画期的なiPhoneを投入する予定で、iPhone Airもこの拡大計画の一部に位置づけられる。

第2世代iPhone Airの発売は2027年春を目指すため、初代からの間隔は約1年半となる。 Bloombergは、製品の発表時期や仕様は最終的に変更される可能性があると注記した。 Appleは従来、毎年9月に新型iPhoneを発表してきたが、今後はハイエンドモデルを9月に、より手頃なモデルを春に発表する二回制に移行する見込みだ。

具体的には、2026年9月にiPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、折りたたみiPhoneが登場し、2027年春に第2世代iPhone AirとiPhone 18、そして2027年秋には折りたたみiPhoneの第2世代と曲面ディスプレイ搭載記念モデルが発表される可能性がある。 第2世代iPhone Airには、次期フラッグシップ向けA20 Proチップの改良版が搭載されるとみられる。

A20 ProはiPhone 18 Proシリーズに初めて採用される予定の次世代プロセッサであり、その改良版をより早くiPhone Airに投入することで、性能面でも差別化を図る狙いがある。 iPhone Airは業界で最も薄いスマートフォンの一つとして知られるが、この極薄デザインにはトレードオフが伴い、Proモデルが備える機能のいくつかが省略されている。 それでもBloombergは、iPhone AirはAppleの製品ラインナップにおいて重要な役割を果たしていると評価する。

すべてのユーザーがProモデルの高度な機能や性能を必要としているわけではなく、洗練されたデザインや卓越した携帯性を求める層も確実に存在する。 過去に販売した廉価版の大型モデルPlusなどは市場の支持を得られなかったが、iPhone Airはそうした失敗作と比べて堅調な売れ行きを維持しており、これがAppleが第2世代の開発に時間を割く理由となっている





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